Правительство РФ выделит дополнительно 50 млрд рублей на ускорение строительства трассы М-12 Москва - Казань. Об этом в четверг на заседании кабмина сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Проект большой, капиталоемкий. Ранее правительство уже выделяло средства на ускорение работ, и сегодня направим еще 50 млрд рублей. Эти ресурсы позволят обеспечить опережающее строительство", - сказал глава кабмина.

Он рассчитывает, что благодаря этим вложениям будут досрочно, уже в 2022 году, введены в эксплуатацию участки М-12 в Московской и Владимирской областях общей протяженностью около 100 км.

Как отметил Мишустин, современные магистрали позволяют быстрее перевозить грузы, способствуют реализации многих инициатив бизнеса и повышают уровень жизни миллионов граждан, а дорога М-12 является одним из наиболее масштабных проектов в этой сфере.

"Она призвана обеспечить скоростное сообщение между несколькими российскими регионами, тем самым придав их экономике дополнительный импульс к развитию, и станет частью перспективного маршрута в Западный Китай, способствуя расширению торговых каналов со странами Азии в целом, повышению надежности и скорости поставок товаров, что стало особенно актуальным в текущих условиях", - подчеркнул премьер.

Мишустин сообщил также о выделении свыше 380 млн рублей на еще один автодорожный проект - сооружение автомагистрали в Саранске, "что даст возможность завершить этот важный для Мордовии проект до конца года".

Проект трассы М-12 предусматривает строительство скоростной автодороги протяженностью около 800 км, которая свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон").