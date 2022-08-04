Минэнерго разработало проект постановления Правительства РФ, который определяет порядок перехода к «Системному оператору» функций оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных энергосистемах, а также особенности работы на территории таких энергосистем в переходный период. Соответствующий документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Системный оператор (АО «СО ЕЭС») – это организация, которая единолично занимается оперативно-диспетчерским управлением Единой энергетической системой России на территории 81 региона. Энергосистемы некоторых регионов в силу технологических и территориальных особенностей не входят в Единую энергосистему и являются изолированными. В настоящее время к технологически изолированным относятся энергосистемы Чукотского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской и Магаданской областей, Норильско-Таймырского энергорайона Красноярского края.

В федеральном законе, принятом в июне этого года, предусмотрено, что функции оперативно-диспетчерского управления в изолированных энергосистемах перейдут к «СО ЕЭС» от региональных операторов с 1 января 2024 года. Разработанный проект постановления реализует это положение закона.

«Для всех регионов будут применяться единые принципы планирования и управления работой энергосистем и их перспективного развития вне зависимости от географического расположения. Двигаясь по этому пути, важно сохранить стабильность функционирования электроэнергетики», – прокомментировал Николай Шульгинов.

Документ создаёт правовую основу для подготовки к передаче функций оперативно-диспетчерского управления. В том числе, речь идет об обмене документами и информацией между «Системным оператором» и региональными энергокомпаниями. При этом «Системный оператор» уже в 2023 году будет принимать участие в оперативно-диспетчерском управлении в изолированных энергосистемах, согласовании графиков ремонта и технического обслуживания.