За первое полугодие 2022 года специалисты «Россети Московский регион» присоединили к электрическим сетям компании более 43 тысяч потребителей на территории Москвы и области, из них 39 223 – на территории Московской области, 3 811 – в столице. Для сравнения, это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Клиентам было выдано 1048 МВт электрической мощности, из них около 772 МВт – по договорам технологического присоединения на территории Подмосковья, 276 МВт – в Москве. Почти половина общей мощности (540 МВт) предоставлена потребителям, подавшим заявку на выдачу до 15 кВт. Число таких заявителей за первое полугодие 2022 года превысило 40,7 тысяч (38 087 – в Московской области, 2 674 – в столице).

Среди объектов, получивших мощность компании, новый роддом на территории больницы в Коммунарке, электробусный парк «Красная Пахра», Международный центр самбо и центр бокса в Лужниках, сад «Эрмитаж», жилые комплексы в Новой Москве, объекты программы реновации, котельные в Зарайске и Серебряных прудах, асфальтовый завод в Лотошино, магазины, аптеки и др.

Информацию о сроках и правилах технологического присоединения к сетям компании, увеличении мощности и дополнительных услугах можно узнать на портале utp.rossetimr.ru, в центрах обслуживания клиентов, а также по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220 (звонок бесплатный).