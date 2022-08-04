Хакасское РДУ (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Республики Хакасия) совместно с филиалом «Россети ФСК ЕЭС» Хакасское ПМЭС успешно провели комплексные испытания и ввели в работу автоматизированные системы дистанционного управления оборудованием подстанции (ПС) 220 кВ Тёя из диспетчерского центра Системного оператора.

Диспетчерский персонал Хакасского РДУ получил возможность дистанционного управления коммутационными аппаратами и заземляющими разъединителями распределительного устройства 220 кВ подстанции Тёя из диспетчерского центра.

Работы по внедрению новой технологии произведены в рамках комплексной модернизации подстанции Тёя, входящей в состав тягового транзита, питающего южный ход Транссибирской магистрали. ПС 220 кВ Тёя стала одним из первых магистральных центров питания в ОЭС Сибири, где реализовано дистанционное управление.

Дистанционное управление оборудованием подстанции осуществляется с использованием автоматизированных программ переключений (АПП). АПП – это представленная в виде компьютерного алгоритма последовательность действий при переключениях. Она обеспечивает выполнение переключений, передавая команды непосредственно в автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) подстанции, и контролирует их успешное исполнение.

Для реализации проекта дистанционного управления был разработан совместный план-график мероприятий по внедрению технологии, осуществлена комплексная программа проверки прохождения команд дистанционного управления оборудованием подстанции.

Совместно со специалистами компании «Россети ФСК ЕЭС» проведена необходимая настройка АСУ ТП подстанции, оперативно-информационного комплекса в диспетчерском центре и программно-технического комплекса в Хакасском ПМЭС, настроены и протестированы системы сбора и передачи информации в Хакасское РДУ. В рамках проекта введена в действие необходимая нормативно-техническая документация, проведено дополнительное обучение диспетчерского и оперативного персонала, в том числе проведены учебные тренировки по отработке действий при производстве переключений в условиях планового вывода в ремонт электросетевого оборудования и ликвидации аварий с применением дистанционного управления.

«Реализация проекта дистанционного управления позволит повысить эффективность управления электроэнергетическим режимом энергосистемы за счет существенного сокращение времени переключений в электроустановках и минимизации влияния человеческого фактора. Дистанционное управление также направлено на повышение безопасности оперативного персонала объектов электроэнергетики», – отметил директор по управлению режимами – главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири Александр Денисенко.

В перспективе в ОЭС Сибири планируется реализация дистанционного управления оборудованием и устройствами подстанций 500 кВ и 220 кВ Федеральной сетевой компании, Иркутской электросетевой компании и других субъектов электроэнергетики.