В Росатоме создано Главное управление Северного морского пути

1 августа в Госкорпорации «Росатом» учреждено ФГБУ «Главное управление Северного морского пути» («Главсевморпуть»). Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Главсевморпуть» создан на базе Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» для управления судоходством и организации деятельности на Северном морском пути (СМП). Ранее в июне Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который централизует в Росатоме полномочия по управлению судоходством в акватории СМП. Закон предусматривает организацию судоходства на базе ФГБУ «Главное управление Северного морского пути». При этом меняется механизм выдачи разрешений на плавание по акватории: теперь кроме выдачи разрешений предполагается возможность их приостановления, возобновления, внесения изменения и отзыва. Эти новации вводятся в условиях роста грузопотока по СМП, чтобы усилить безопасность судоходства на трассе.

Владимир Путин ранее заявлял, что планы развития грузопотока по Севморпути не должны сдвигаться, и остаются в силе цели роста грузопотока по СМП в объеме 80 млн тонн в 2024 году. Как ранее на специальном совещании 1 августа заявил вице-премьер Александр Новак, «Главсевморпуть», в состав которого входит Штаб морских операций, обеспечит безопасность хождения по трассам СМП, стабильную доставку грузов в рамках северного завоза, и привлечет дополнительно новых транзитных грузоперевозчиков на СМП.

«Создание в Госкорпорации «Росатом» ФГБУ «Главное управление Северного морского пути» – знаковое событие для всех, кто работает в Арктике. Перед нами стоит задача создать максимально понятные и конкурентоспособные условия судоходства в акватории Севморпути. Данная задача ставилась Президентом РФ с учётом всех возросших задач по организации интенсивного судоходства, с обеспечением безопасности и эффективности судоходства всех судовладельцев в акватории СМП. Безопасность движения и коммерческая привлекательность маршрута будут способствовать приходу в Арктику новых компаний. К концу 2024 года Северный морской путь должен работать круглогодично. Нельзя забывать, что формирование транзита по СМП и развитие транспортной системы – необходимость в современном мире. В ФГБУ «Главное управление Северного морского пути» собрана команда профессионалов для решения всех поставленных задач», – прокомментировал создание «Главсевморпути» заместитель генерального директора – директор Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша.

Росатом с 2018 года является инфраструктурным оператором Северного морского пути, в ведении Госкорпорации также находится единственный в мире атомный ледокольный флот. Вопросы по нормативному регулированию, вопросы международной деятельности, контроля и надзора остаются в ведении Минтранса и подведомственного ему агентства. Стоит отметить, что ФГБУ «Главсевморпуть» учреждено в год 90-летия советского Главного управления Северного морского пути, которое создавалось для народно-хозяйственного освоения Арктики и обеспечения судоходства по Северному морскому пути.