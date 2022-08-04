3 августа 2022 года решением Минцифры в реестр российского ПО включена Единая цифровая платформа экспертизы (ЕЦПЭ). Программный продукт был создан проектной группой ФАУ «Главгосэкспертиза России» под руководством Минстроя России на основе технологии облачных решений с целью автоматизации всех основных этапов и процедур проведения экспертизы.

ЕЦПЭ запущена в эксплуатацию в июне 2020 года. Она позволяет подключить множество организаций-пользователей, обеспечить им различные функциональные возможности для проведения экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. Доступ к платформе предоставляется на основе применения SaaS-модели, что позволяет пользователям сократить расходы на установку, обновление и поддержку работоспособности программного обеспечения и оборудования, а также обеспечивает бесшовное информационное взаимодействие участников процесса строительной экспертизы.

Анализируя текущее состояние российского IT-cектора, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Константин Михайлик отметил рост темпов цифровизации в России.

«Перед отраслью сегодня стоит необходимость создания комплексной цифровой экосистемы, которая позволит ускорить процессы взаимодействия всех участников стройкомплекса, а также повысить качество жизни и комфорт граждан нашей страны.Платформа ЕЦПЭ является важным звеном этой работы», - сказал он.

Константин Михайлик напомнил о значимости работы по определению наиболее эффективных типовых технологических решений для дальнейшего внедрения.

«Коллективная параллельная работа в единой цифровой среде – главный вектор развития экспертизы в современных условиях», - считает начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

Платформа планомерно увеличивает свой функционал, происходит поэтапное углубление структурирования содержащихся в ней данных, вырабатываются единые подходы по работе с ТИМ. В мае текущего года на ЕЦПЭ в полном объеме стала доступна услуга по проведению негосударственной экспертизы, а в июле реализован вывод услуги «Экспертное сопровождение» в новом формате.

По состоянию на 3 августа 2022 года к ЕЦПЭ подключены 83 региональные экспертные организации, из них одна – негосударственная, зарегистрированы почти 19,5 тыс. пользователей, из них 3918 от региональных экспертных организаций и 15521 – от заявителей.

Общая статистика ежемесячно показывает интенсивный рост количества проектов и данных, в том числе загруженных в XML-формате.

На сегодняшний день с помощью сервисов платформы загружено более 34 тыс. проектов и почти 1,6 млн файлов, подготовлено и выдано почти 11 тыс. заключений, а общий объем используемого файлового хранилища составляет более 4 ТБ. Доступ к платформе осуществляется через официальный портал platformaexpert.ru.