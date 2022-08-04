В Адыгейском филиале «Россети Кубань» энергетики приступили к ремонту высоковольтных подстанций 110 кВ «Новосвободная» в Майкопском районе и 35 кВ «Карьерная» в Красногвардейском районе Республики Адыгея. Энергообъекты обеспечивают электроэнергией население, агропромышленные предприятия и ряд социально значимых объектов пяти сельских поселений, в которых проживает более четырех тысяч человек.

Энергообъекты питают электричеством станицы Новосвободная и Севастопольская в Майкопском районе, села Садовое и Верхненазаровское, а также аул Бжедугхабль в Красногвардейском районе.

Специалисты выполнят ремонт и техническое обслуживание трансформаторов, выключателей, разъединителей, распределительных устройств и другого подстанционного оборудования, а также комплекс противопожарных мероприятий и благоустройство территорий объектов.

Ранее энергетики отремонтировали порядка 30 высоковольтных подстанций. В числе подготовленных к пиковым нагрузкам питающих центров – подстанции 110 кВ «Черемушки» и «Северная» в Майкопе, «Хаджох» в Майкопском районе, «Ходзь» в Кошехабльском районе, «Шовгеновская» в Шовгеновском районе, «Ерик» и «Апшеронская» в Апшеронском районе, «Промзона» в Белореченском районе.

– Реализация мероприятий ремонтной программы продолжится вплоть до полного выполнения всех запланированных работ по подготовке электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду, – сообщил директор Адыгейского филиала Рустам Магдеев.

Адыгейские электрические сети обеспечивают электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала – 58 высоковольтных подстанций 35-110 кВ и более двух тысяч трансформаторных и распределительных пунктов.