За первое полугодие 2022 года «Россети Ленэнерго» в рамках реализации ежегодной ремонтной программы отремонтировали на территории Петербурга и Ленинградской области 1 464 трансформаторных подстанций (ТП), 2 423 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) и 35 км кабельных линий, а также расчистили 2 350 гектаров просек.

Объем выполненных работ составляет 55 % от общего плана.

В частности, в Петербурге отремонтировано 85 км воздушных ЛЭП, 32 км кабельных линий (КЛ), расчищено 79 га просек. В Ленобласти энергетики провели ремонт 2 338 км воздушных линий, 3 км КЛ, а также расчистили 2 271 га просек.

В рамках подготовки к грозовому сезону с начала года специалисты компании заменили 59 км грозотроса.

Объем инвестиций «Россети Ленэнерго» в реализацию программы ремонта и технического обслуживания энергообъектов в 2022 году составит 2,9 млрд рублей.

Все мероприятия ремонтной программы выполняются в соответствии с графиком и направлены на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей.

Полностью завершить подготовку электросетевого комплекса «Россети Ленэнерго» к отопительному сезону 2022-2023 планируется в октябре текущего года.