Для своевременной и качественной подготовки энергообъектов к работе в предстоящий осенне-зимний период (ОЗП) во всех регионах функционирования «Россети Северный Кавказ» энергетики компании ведут активную работу. По итогам семи месяцев 2022 года специалисты опережают план подготовки к предстоящему ОЗП.

В сравнении с календарным планом специалисты в январе-июле текущего года выполнили работы на 102%. В числе основных направлений на 120% относительно плановых показателей выполнен ремонт трансформаторных подстанций, на 104% - силовых трансформаторов.

Кроме того, энергетики уже отремонтировали более 376 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) высокого напряжения (35 кВ и выше), а также порядка 2,3 тыс. км потребительских ЛЭП напряжением 0,4 – 20 кВ.

Подготовку к сезону максимума нагрузок ведут практически с начала 2022 года. План работ включает комплексный ремонт линий электропередачи различного класса напряжения, трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, трансформаторов 10/0,4 кВ, масляных выключателей, замену изоляторов, грозотроса, расчистку трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

Во всех регионах Северного Кавказа также ведется ремонт на подстанциях 35 кВ и 110 кВ.

Напомним, в текущем году «Россети Северный Кавказ» планирует направить на ремонт энергообъектов СКФО порядка 3,3 млрд рублей – это на 28% больше, чем годом ранее.

Всего в ремонтных работах в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне и Дагестане задействованы порядка 2,5 тыс. энергетиков в составе 597 бригад. Специалисты обеспечены всей необходимой спецтехникой и средствами защиты для своевременного проведения запланированных мероприятий по подготовке к сезону пиковых нагрузок.