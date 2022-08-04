В первом полугодии 2022 года энергетики калмыцкого филиала «Россети Юг» отремонтировали 36 подстанций, более 104 км линий электропередачи всех классов напряжения, заменили 3 тыс. изоляторов и около 500 опор. Это позволило повысить надежность энергоснабжения 13 районов республики и г. Элисты.

Работы выполнены в рамках подготовки энергообъектов к работе в осенне-зимний период. В 2022 году на эти цели запланировано 134 млн рублей, что почти на 37% больше, чем в 2021 году.

Энергетики провели ревизию регуляторов напряжения и защиты, заменили силовые трансформаторы, выполнили другие сопутствующие работы на основных питающих центрах в 24 населенных пунктах районов республики. Это позволило повысить надежность энергоснабжения более 100 тыс. человек, социально значимых объектов – больниц, школ, детских садов, а также предприятий агропромышленного комплекса.

Кроме этого, в распределительных сетях 0,4 -10 кВ завершен ремонт 42 трансформаторов и 205 трансформаторных пунктов. От древесно-кустарниковой растительности очищено 14,3 га в охранных зонах линий электропередачи.

Специалисты филиала ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго» в первом полугодии 2022 года установили на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи 335 птицезащитных устройств (ПЗУ).

Особое внимание «Россети Юг» уделяют оснащению защитными устройствами ВЛ, расположенных в местах обитания краснокнижных птиц. Так, например, в Юстинском и Лаганском районах республики, где обитают исчезающие виды пернатых – орлан-белохвост, филин, курганник, степной орел и орел могильник – установлено 69 ПЗУ. В Малодербетовском, Кетченеровском и Сарпинском районах специалисты калмыцкого филиала «Россети Юг» установили еще 266 ПЗУ.

В настоящее время в Красной книге Калмыкии числится около 150 видов редких птиц. В целях сохранения природного разнообразия и защиты мест обитания птиц энергетики ведут планомерную работу по установке птицезащитных устройств на ВЛ. В 2021 году на ВЛ в шести районах республики было установлено 2,9 тыс. ПЗУ.

Современные птицезащитные устройства представляют собой полимерные кожухи из высокотехнологичных диэлектрических материалов. Они закрывают изоляторы в местах крепления к ним провода. Конструкция ПЗУ предотвращает замыкание проводов в тот момент, когда птицы садятся на линию электропередачи. Установка ПЗУ позволит также снизить количество связанных с птицами аварийных отключений, надежнее в целом станет электроснабжение потребителей.