В Москве 2–4 августа 2022 г. состоялась конференция представителей стран СНГ по вопросам ликвидации ядерного наследия. В ней приняли участие представители министерств и ведомств семи государств Содружества, Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), более 30 предприятий Госкорпорации «Росатом», российских и зарубежных научно-образовательных организаций.

Конференция организована Топливной компанией Росатома «ТВЭЛ», являющейся базовой организацией стран СНГ по вопросам вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов (ВЭ ЯРОО), обращения с радиоактивными отходами (РАО) и отработавшим ядерным топливом (ОЯТ).

Участники конференции обсудили реализуемые проекты, планируемые мероприятия, включая рекультивацию территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств и обращению с РАО, а также перспективные технологии и новые технические решения в области ядерного бэкэнда. Особое внимание было уделено вопросам формирования национальных систем в области ядерной безопасности и гармонизации нормативно-правовой базы.

Директор программ по выводу из эксплуатации АО «ТВЭЛ» Эдуард Никитин рассказал о подготовке Комплексной программы ликвидации угроз, исходящих от объектов ядерного наследия в странах СНГ, находящихся на различных стадиях вывода из эксплуатации, включая рекультивацию территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств и обращение с РАО. Программа охватывает шесть стран - Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

На сегодняшний день на территории этих шести государств СНГ - более 40 объектов ядерного наследия. Это, в частности, остановленные атомные энергоблоки, исследовательские реакторы, пункты хранения и захоронения РАО, объекты переработки ОЯТ, месторождения урана и хвостохранилища. Больше всего таких объектов на территории Кыргызстана – 14 и Казахстана – 10. По 7 объектов в Беларуси и Таджикистане, 5 – в Узбекистане и 3 – в Армении.

В основу программы ляжет методика ранжирования этих объектов. Для ее разработки будут учтены накопленный зарубежный и отечественный опыт оценки состояний объектов использования атомной энергии, а также особенности конкретных объектов, отметил Эдуард Никитин. Готовый проект концепции комплексной программы планируется представить до конца 2022 года, в итоговом виде положения доработанного документа могут быть приняты в горизонте 2025 года.

Кроме того Федеральный экологический (ФГУП «ФЭО», предприятие Госкорпорации «Росатом») представил проект Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в области обращения с отходами I и II классов опасности. По итогам работы международной экспертной группы проект Концепции был единогласно одобрен всеми представителями стран Содружества. В рамках работы экспертной группы эксперты ФГУП «ФЭО» поделились опытом, существующими наработками и планами по дальнейшему развитию системы обращения с промышленными отходами I и II классов, а также представило уникальные технологические решения для приведения в безопасное состояние объектов накопленного экологического вреда.

В заключительный день мероприятия участники совершили технический тур в НИЦ «Курчатовский институт», где ознакомились с научно-исследовательской и технологической инфраструктурой Курчатовского института. Участники посетили экспозицию по истории Курчатовского института, первый в Евразии ядерный реактор Ф-1, Курчатовский источник синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов» и Токамак Т15-МД.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru

С 2019 года Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» является отраслевым интегратором по направлению бизнеса «Вывод из эксплуатации и обращение с сопутствующими РАО». С 2021 года решением Экономического совета государств – участников СНГ АО «ТВЭЛ» назначено Базовой организацией СНГ по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов.