Системный оператор штатов Среднего Запада и Юга США MISO по итогам очередного годового сбора заявок на подключение новой генерации (2021 Generation Interconnection Queue, GIQ) объявил о новом рекорде – суммарный объем присоединяемой мощности в поданных 956 заявках составил ≈171 ГВт. В 2020 г. и 2021 г. MISO также отмечал рекордное количество заявок на технологическое присоединение – ≈52 ГВт и ≈77 ГВт присоединяемой мощности соответственно. В 2019 г. данный показатель не превысил ≈44 ГВт.

Из заявленного на GIQ-2022 общего объема присоединяемой мощности 96%, (≈164 ГВт) приходится на долю генерации на базе ВИЭ и СНЭЭ, что свидетельствует о продолжающемся переходе от традиционной к генерации на базе ВИЭ под влиянием таких факторов, как энергетическая политика штатов, экономические предпосылки и личные предпочтения конечных потребителей. Как в 2020-2021 гг., преимущество в составе объектов генерации на базе ВИЭ сохраняют заявки на присоединение СЭС (≈84 ГВт), за ними следуют гибридные энергокомплексы (≈34 ГВт) и СНЭЭ (≈32 ГВт), затем ветропарки (≈14 ГВт).

Первенство солнечной генерации, по оценке MISO, в настоящее время отчасти связано с развитием ее технологий – в рамках GIQ системный оператор проводит оценку способности будущего энергоресурса качественно обслуживать нагрузку и в любое время обеспечивать необходимые резервы мощности.

В настоящее время «очередь на присоединение» MISO состоит из 796 проектов суммарной мощностью 118 ГВт, из которых 97% приходится на долю ВИЭ-генерациии или СНЭЭ. Если все новые проекты, на которые в этом году поданы заявки, будут приняты, то суммарная мощность энергообъектов, находящихся в очереди на технологическое присоединение в операционной зоне MISO, увеличится до 289 ГВт.

В июне текущего года MISO утвердил 18 проектов по строительству новых ЛЭП на севере операционной зоны в рамках Long Range Transmission Planning (LRTP), т.е. связанных с обеспечением надежности магистральной сети. Как ожидается, таким образом будет добавлен значительный объем пропускной способности передающих сетей, что в дальнейшем облегчит присоединение заявляемых в GIQ новых объектов.

Официальный сайт MISO