В конце сентября сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» завершили работы по электроснабжению зданий образовательного назначения и объектов коммунального хозяйства в Симферопольском, Бахчисарайском районах, а также на территории городского округа Судак.

Во исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения ГУП РК «Крымэнерго» выполнило подключение к электрическим сетям спортивных школ № 3 в с. Добром и № 5 в с. Перово Симферопольского района. В Добром специалисты модернизировали существующую воздушную линию (ВЛ) 10 кВ, смонтировали двухтрансформаторную подстанцию (ТП) и возвели новую ВЛ 10 кВ. Для подачи напряжения спортивной школе в Перово энергетики осуществили монтаж двух мачтовых трансформаторных подстанций (МТП), установили новые анкерные опоры и проложили ВЛ 10 кВ.

В пгт Почтовое Бахчисарайского района специалисты ГУП РК «Крымэнерго» обеспечили электропитанием детский сад на 150 мест, построенный в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года». Для этого провели замену трансформатора с увеличением мощности энергообъекта, смонтировали линию электропередачи напряжением 0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода, а также установили ТП. Дошкольное учреждение обеспечено электроэнергией по второй категории надежности: в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

30 сентября работники энергопредприятия завершили реализацию масштабного проекта по технологическому присоединению инфраструктурных объектов Всероссийского образовательного молодежного форума «Таврида»

в г. Судаке.