Строители завершили монтаж четвертого яруса внутренней защитной оболочки (ВЗО) здания реактора энергоблока №2.

10 армоблоков высотой 6,45 метра и массой около 50 тонн каждый строители смонтировали за 10 дней. Монтаж яруса поднял конструктив второго энергоблока до отметки 43,1 метра.

«Четвертый ярус – это начало купольной части внутренней защитной оболочки. На этом ярусе предусматривается сужение оболочки под дальнейший монтаж купола. Особенность яруса состоит в том, что в армоблоках расположены консоли, на которые устанавливается рельсовый путь для работы полярного крана», – пояснил первый заместитель директора по сооружению новых блоков Курской АЭС Андрей Ошарин.

«При возведении четвертого яруса использовался весь многолетний опыт бетонирования защитных оболочек, что позволило избежать потерь времени и максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Завершение этого этапа открывает несколько важных фронтов работ на строительстве второго энергоблока Курской АЭС-2 таких, как монтаж полярного крана и установка купола ВЗО», – рассказал вице-президент – директор проекта по сооружению Курской АЭС АО АСЭ Олег Шперле.

Купольная часть также включает в себя монтаж пятого и шестого ярусов. В соответствии с утвержденным графиком работы по устройству купола энергоблока №2 планируется завершить до конца 2022 года.

Внутренняя защитная оболочка – один из важнейших элементов системы безопасности энергоблока, препятствующий выходу радиоактивных веществ в окружающую среду в случае нештатной ситуации.

Сооружение 1 и 2 энергоблоков Курской АЭС-2 осуществляется в рамках федерального проекта «Проектирование и строительство референтных энергоблоков атомных электростанций» Комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года.