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На Уфимской ТЭЦ-4 ООО "БГК" завершился капитальный ремонт турбогенератора № 9 со сверхтиповым объёмом работ

На Уфимской ТЭЦ-4 ООО БГК завершился капитальный ремонт турбогенератора № 9 со сверхтиповым объёмом работ

4 октября 2022, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: БГК
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ООО "БГК"

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Ремонт выполнен согласно утверждённому графику в период с 4 июля по 30 сентября 2022 года. На сегодня турбогенератор № 9 включен в работу и несёт нагрузку 45 МВт.

Турбогенератор ст. № 9 типа ТВФ-60-2 изготовлен Новосибирским турбогенераторным заводом и введён в эксплуатацию в 1965 году. На момент вывода в ремонт его наработка составила 249 864 часа.

В период капитального ремонта персонал подрядной организации – ООО «КВАРЦ Групп» – выполнил сверхтиповые работы по замене токоведущих болтов и контактных колец генератора, силами ОАО «Севкавэлектроремонт», привлечённого в качестве субподрядчика, была заменена обмотка статора.

«Несмотря на солидный возраст основного энергетического оборудования, башкирская генерация не стоит на месте. Наша компания инвестирует значительные средства в модернизацию оборудования. Работа, выполненная на Уфимской ТЭЦ-4, позволит обеспечить надёжную и безаварийную работу турбогенератора», - прокомментировали в Башкирской генерирующей компании.

Фото: ООО «БГК»

Источник: ООО "БГК"

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