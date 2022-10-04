Ремонт выполнен согласно утверждённому графику в период с 4 июля по 30 сентября 2022 года. На сегодня турбогенератор № 9 включен в работу и несёт нагрузку 45 МВт.

Турбогенератор ст. № 9 типа ТВФ-60-2 изготовлен Новосибирским турбогенераторным заводом и введён в эксплуатацию в 1965 году. На момент вывода в ремонт его наработка составила 249 864 часа.

В период капитального ремонта персонал подрядной организации – ООО «КВАРЦ Групп» – выполнил сверхтиповые работы по замене токоведущих болтов и контактных колец генератора, силами ОАО «Севкавэлектроремонт», привлечённого в качестве субподрядчика, была заменена обмотка статора.

«Несмотря на солидный возраст основного энергетического оборудования, башкирская генерация не стоит на месте. Наша компания инвестирует значительные средства в модернизацию оборудования. Работа, выполненная на Уфимской ТЭЦ-4, позволит обеспечить надёжную и безаварийную работу турбогенератора», - прокомментировали в Башкирской генерирующей компании.

Фото: ООО «БГК»