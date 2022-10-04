​Строительство бизнес-центра «Технопарк Октябрьское поле» началось на северо-западе столицы, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

Восьмиэтажное здание площадью 11,9 тыс. кв. метров возведут в районе Щукино на ул. Берзарина, вл. 32, на объекте уже начались подготовительные работы.

«Строительство идет по проекту реорганизации части производственной зоны «Октябрьское поле» через механизм комплексного развития территории. Здесь разместятся офисы, для посетителей предусмотрено кафе и автостоянка на 65 машин», – сказал Сергей Лёвкин.

Руководитель Департамента отметил, что решение о комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы производственной зоны «Октябрьское поле» принято в 2019 году.

«На территории почти 6 гектаров разместятся объекты общей площадью 186,37 тыс. кв. метров, в том числе 167,91 тыс. «квадратов» жилья. Срок реализации решения о комплексном развитии территории – шесть лет», – добавил Лёвкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что реорганизация территорий бывших промышленных зон позволит сократить маятниковую миграцию в столице.

Рендер: Пресс-служба РГ-Девелопмент