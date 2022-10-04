ОЗП традиционно характеризуется максимальными нагрузками на электрические сети, именно в этот период электросетевой комплекс должен обеспечивать надежное электроснабжение потребителей.

Готовность АО «Сетевая компания» компании к работе в предстоящий отопительный сезон будет оценена Министерством энергетики РФ в первой декаде ноября. По результатам ежемесячного мониторинга реализации производственных программ организаций электроэнергетики, индекса технического состояния оборудования, аварийности и других специндекаторов Министерством энергетики выдаются паспорта готовности организаций к работе в отопительный сезон.

Подготовку к этому отопительному сезону энергетики «Сетевой компании» начали в предшествующем 2021 году – были сформированы основные производственные планы работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, его техническому перевооружению, определены и защищены в Государственном комитете РТ по тарифам объемы необходимого финансирования. В 2022 году в рамках подготовки АО «Сетевая компания» к прохождению отопительного сезона предусмотрена реализация мероприятий инвестиционной (9,1 млрд рублей) и ремонтной (1,6 млрд рублей) программ.

В рамках подготовки к отопительному сезону филиалами электрических сетей АО «Сетевая компания» было запланировано более 1,5 тысяч технических мероприятий, к реализации которых был привлечен как персонал компании, так и персонал специализированных строительно-монтажных и энергоремонтных предприятий.

Начатая в сентябре работа комиссий по проверке готовности электросетевого комплекса АО «Сетевая компания» к работе в условиях низких температур завершена. В работе комиссий принимали участие так же представители Министерства промышленности и торговли РТ и ГУ МЧС по РТ.

На момент проверки основные объемы ремонтной программы 2022 года выполнены. В момент проверки во всех филиалах были проведены специализированные противоаварийные тренировки, совмещенные с противопожарными по действиям персонала в условиях низких температур. Проверена готовность персонала и спецтехники компании к проведению мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, проведена проверка оборудования и материалов аварийного запаса.

В компании сформировано 242 аварийно-восстановительные бригады численностью 1 101 человек, укомплектованные спецавтотранспортом и ремонтной оснасткой. Проведена проверка исправности 333 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) общей мощностью 19,3 Мвт. При необходимости, 45 передвижных РИСЭЭ мощностью 12,5 МВт могут быть использованы для электроснабжения потребителей, в случае возникновения аварийной ситуации на период проведения аварийно-восстановительных работ.

Готовность филиала Нижнекамские электрические сети проверяла комиссия под председательством заместителя генерального директора – технического директора Альмира Латипова, высоко оценившего проведенную филиалом работу. По его словам, критических замечаний по подготовке филиала к отопительному сезону, оборудования с пониженным уровнем надежности не выявлено. Так же техническим директором дано поручение на доработку внутренних организационно-распорядительных документов компании по проведению подготовительных мероприятий готовности к ОЗП на основе успешно применяемых в АО «Сетевая компания» инструментов бережливого производства.