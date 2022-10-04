Свыше 25 тысяч потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея присоединены к сетям компании «Россети Кубань» с начала 2022 года. Общий объем выданной мощности превысил 547 МВт. В числе новых абонентов энергокомпании – бытовые потребители, учреждения здравоохранения, образования, крупные агропромышленные предприятия Кубани и Адыгеи.

За девять месяцев 2022 года электроэнергией обеспечены более 100 социально значимых объектов общей мощностью свыше 6 МВт. В их числе школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, амбулаторно-поликлинические отделения, физкультурно-оздоровительные комплексы и объекты культурно-досуговой сферы в районах Кубани и Адыгеи.

Для подключения энергопринимающих устройств социальных учреждений, построенных в рамках национальных и региональных проектов, энергетики выполнили строительство и реконструкцию оборудования – линий электропередачи и трансформаторных пунктов, обеспечивающих транзит электроэнергии от высоковольтных подстанций к объектам.

Основная часть заявок на технологическое присоединение к электросетям компании традиционно приходится на крупнейшие города – Краснодар, Сочи и Новороссийск, а также их пригородные территории. Это связано с активной жилой застройкой муниципалитетов и развитием промышленных производств в данных энергорайонах.

Всего за период с января по сентябрь 2022 года специалисты «Россети Кубань» приняли свыше 34 тысяч заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности суммарным объемом более 1 457 МВт.