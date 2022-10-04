Это личный вклад каждого из нас
4 октября 2022, 17:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Ленэнерго
Специалисты «Россети Ленэнерго» завершили ремонт воздушной линии электропередачи 35 кВ «Кавголовская-1» во Всеволожском районе Ленинградской области. Энергообъект обеспечивает передачу электроэнергии до подстанции 35 кВ «Новотоксовская» – основного источника питания поселка Новое Токсово.
Энергетики заменили 9 опор, 21 км провода, 616 изоляторов, 1,6 км грозотроса, а также другую линейную арматуру.
Воздушная линия электропередачи 35 кВ «Кавголовская-1» и подстанция 35 кВ «Новотоксовская» обеспечивают электроснабжение более тысячи потребителей – жителей самого поселка Новое Токсово, а также близлежащих садоводств, дачных объединений и территорий коттеджной застройки Всеволожского района. На период производства ремонтных работ все потребители были обеспечены электроэнергией по резервным схемам.
«Линия электропередачи проходит по местности с развитой инфраструктурой и активным дачным строительством. Поэтому все работы требовали от нас максимальной внимательности и точности, чтобы исключить повреждение смежных сетей, в том числе воздушных линий 0,4-10 кВ, которые в большом количестве находятся непосредственно под опорами Кавголовской ЛЭП. Мы успешно справились с поставленной задачей, обеспечив дальнейшую надежную работу воздушной линии, построенной еще в 1960-е годы», - рассказывает первый заместитель директора – главный инженер филиала «Санкт-Петербургские высоковольтные сети» Павел Батанов.
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