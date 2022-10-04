Специалисты «Россети Ленэнерго» завершили ремонт воздушной линии электропередачи 35 кВ «Кавголовская-1» во Всеволожском районе Ленинградской области. Энергообъект обеспечивает передачу электроэнергии до подстанции 35 кВ «Новотоксовская» – основного источника питания поселка Новое Токсово.

Энергетики заменили 9 опор, 21 км провода, 616 изоляторов, 1,6 км грозотроса, а также другую линейную арматуру.

Воздушная линия электропередачи 35 кВ «Кавголовская-1» и подстанция 35 кВ «Новотоксовская» обеспечивают электроснабжение более тысячи потребителей – жителей самого поселка Новое Токсово, а также близлежащих садоводств, дачных объединений и территорий коттеджной застройки Всеволожского района. На период производства ремонтных работ все потребители были обеспечены электроэнергией по резервным схемам.