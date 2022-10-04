 
Контракты

Ростех поставит энергоагрегаты для сахалинской ТЭЦ-1

Ростех поставит энергоагрегаты для сахалинской ТЭЦ-1

4 октября 2022, 17:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕХ, ОДК, САХАЛИНЭНЕРГО, САХАЛИН
Отрасль: Электроэнергетика Машиностроение 
Источник: Ростех

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
196
Авторы и источники / Правообладателям

Предприятие «ОДК-Авиадвигатель» Объединенной двигателестроительной корпорации заключило контракт с компанией «Сахалинэнерго» на поставку двух энергоагрегатов для Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Оборудование суммарной мощностью 50 МВт обеспечит устойчивость энергосистемы острова. 

ЭГЭС-25ПА созданы на базе авиационных двигателей ПС-90А для обеспечения промышленных и бытовых объектов электроэнергией. Агрегат может быть задействован в качестве основного или резервного источника энергии, способен работать параллельно с энергосистемой, использовать в качестве топлива природный и попутный нефтяной газ, жидкое топливо. 

«Мы действуем в рамках государственной задачи: энергоагрегаты должны предотвратить дефицит энергии в энергосистеме Сахалина. Высокая сейсмичность острова не станет преградой для работы оборудования: энергоблоки способны выдержать землетрясения магнитудой до 9 баллов. В соответствии с договором оба энергоагрегата ЭГЭС-25ПА будут запущены в эксплуатацию в 2024 году», – сообщил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков

Для сокращения сроков монтажа энергоагрегаты поступят в виде блоков повышенной заводской готовности. Они будут эксплуатироваться на открытой площадке, используя в качестве топлива природный газ. Энергоагрегаты этого типа эксплуатируются на объектах заказчиков с 2015 года. На сегодняшний день парк насчитывает 15 агрегатов суммарной мощностью 375 МВт, его суммарная наработка превысила 700 тыс. часов. 

ТЭЦ-1 снабжает электричеством большую часть Сахалина, обеспечивает теплом самый крупный населенный пункт острова – Южно-Сахалинск. Установочная мощность станции составляет около 455 МВт, из которых 230 МВт вырабатывают газотурбинные установки, введенные в строй в 2013-2014 годах.

 Фото: Антон Тушин / rostec.ru

Источник: Ростех

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Контракты
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно