Набережные Челны (Республика Татарстан) и Сарапул (Удмуртская Республика) первыми подали в ВЭБ.РФ заявки на софинансирование инфраструктуры к предприятиям в моногородах в размере 145 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Ранее эту меру поддержки оказывал Фонд развития моногородов, который находится в стадии ликвидации.

"Удмуртская Республика одной из первых подала заявку в ВЭБ.РФ на получение средств на строительство инфраструктуры к предприятию в моногороде Сарапуле. Реализация проекта при поддержке ВЭБ.РФ позволит привлечь в экономику города более 400 млн рублей. На средства госкорпорации - свыше 80 млн рублей - планируется реконструировать автомобильную дорогу к заводу по производству рапсового масла", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общая стоимость инфраструктурного объекта, который планируется ввести в 2023 году, составит более 105 млн рублей. Проект позволит создать более 50 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий.

Также заявку на софинансирование инфраструктуры подал моногород Набережные Челны Республики Татарстан. Средства ВЭБ.РФ в размере 65 млн рублей планируют привлечь на строительство объектов инфраструктуры к заводам по производству холодильного морозильного оборудования и водонагревателей. Общий объем инвестиций в инвестпроекты составит свыше 9 млрд рублей.

"По итогам реализации инвестпроектов до 2025 года на предприятиях появится более 1000 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

В начале сентября ВЭБ.РФ сообщил, что кабмин РФ согласовал изменения мер поддержки моногородов, которые после ликвидации Фонда развития городов будет предоставлять госкорпорация. Займы под 0% теперь будут выдавать предпринимателям не во всех моногородах, однако ВЭБ.РФ продолжит софинансировать объекты инфраструктуры к инвестпроектам в моногородах.