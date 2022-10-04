Строительство корпуса поточных аудиторий в рамках кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета (НГУ) со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом общей площадью более 16 тыс. кв. м оценивается почти в 2,5 млрд рублей. Информация о конкурсе на проведение работ опубликована на сайте госзакупок.

"Выполнение работ по строительству, включая поставку оборудования по объекту капитального строительства <…>. Корпус поточных аудиторий НГУ со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом", - говорится на сайте. Уточняется, что начальная цена 2 млрд 461 млн рублей. Финансирование предусмотрено из федерального бюджета.

Согласно документам, корпус поточных аудиторий представляет собой пятиэтажное здание, общей площадью более 16 тыс. кв. м. Он вместит 1 940 студентов. Работы должны быть проведены в период с 2022 по 2025 год.

Ранее пресс-служба вуза сообщала, что объекты второй очереди кампуса НГУ - корпус поточных аудиторий, учебно-научный центр Института медицины и психологии им. В. Зельмана НГУ, научно-исследовательский центр - введут в эксплуатацию в 2024 году. Общая стоимость проекта оценивается в более 11 млрд рублей.

О вузе

В Новосибирском госуниверситете остро стоит проблема обеспеченности студентов общежитиями. Существующие общежития были построены в 60-е годы ХХ века, когда создавался новосибирский Академгородок. Они рассчитаны на 300-350 мест и не вмещают всех студентов. Нехватка площадей мешает реализации научных и образовательных программ. К 2025 году дефицит мест может достичь 5-6 тыс.

Новосибирский государственный университет создан в 1959 году в Академгородке. Входит в топ-100 международных предметных и отраслевых рейтингов по физике и астрономии, горному делу, нефтяному инжинирингу, естественным наукам. Занимает третье место в рейтинге лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии 2020 года по версии британской компании Quacquarelli Symonds. Университет ведет подготовку по 64 направлениям. В НГУ учатся около 8 тыс. студентов.