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В рамках нацпроекта "Экология" в Ольховатке Воронежской области построят очистные сооружения

В рамках нацпроекта Экология в Ольховатке Воронежской области построят очистные сооружения

4 октября 2022, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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Центр государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий по Воронежской области рассмотрел документацию на строительство в рабочем поселке Ольховатка биологических очистных сооружений. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Проектная организация подключена и использует ЕЦПЭ.

Как известно, частью инициированного президентом Владимиром Путиным национального проекта «Экология» стал федеральный проект «Чистая вода», направленный в том числе на повышение качества питьевой воды. В рамках реализации этой программы в различных регионах Российской Федерации идут масштабные работы по ремонту и строительству систем водоснабжения: меняются водопроводы, реконструируются насосные станции бурятся артезианские скважины, строятся водозаборы.

В рабочем поселке Ольховатка, расположенном на юге Воронежской области, запланировано строительство биологических очистных сооружений. Их производительность составит 200 кубометров воды в сутки. Кроме того, в рамках другого проекта в поселке предусмотрено строительство нового водопровода.*

Застройщик – администрация Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области. Проектную документацию подготовило ООО «Стройинвест».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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