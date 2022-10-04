Центр государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий по Воронежской области рассмотрел документацию на строительство в рабочем поселке Ольховатка биологических очистных сооружений. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Проектная организация подключена и использует ЕЦПЭ.



Как известно, частью инициированного президентом Владимиром Путиным национального проекта «Экология» стал федеральный проект «Чистая вода», направленный в том числе на повышение качества питьевой воды. В рамках реализации этой программы в различных регионах Российской Федерации идут масштабные работы по ремонту и строительству систем водоснабжения: меняются водопроводы, реконструируются насосные станции бурятся артезианские скважины, строятся водозаборы.



В рабочем поселке Ольховатка, расположенном на юге Воронежской области, запланировано строительство биологических очистных сооружений. Их производительность составит 200 кубометров воды в сутки. Кроме того, в рамках другого проекта в поселке предусмотрено строительство нового водопровода.*



Застройщик – администрация Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области. Проектную документацию подготовило ООО «Стройинвест».



*Информация подготовлена на основе открытых источников.



Фото: Антон Новодережкин/ТАСС