Начались работы по ремонту компрессорного оборудования на ключевых питающих подстанциях Подмосковья для повышения надежности энергообеспечения региона, в котором проживает свыше 7,7 млн человек, а также ключевых предприятий, среди которых международный аэропорт «Шереметьево», Индустриальный парк «Ивантеевка», фармацевтическое предприятие «Акрихин», агрокомплекс «Ногинский», объекты корпорации «Роскосмос», Опытный завод №31 Гражданской авиации, Центральный аэрогидродинамический институт им Н.Е. Жуковского.

В настоящее время завершен ремонт компрессора на подстанции 500 кВ «Ногинск» в Богородском округе. Аналогичные работы запланированы до конца октября еще на двух объектах «Московского энергокольца» – подстанциях 500 кВ «Трубино» в Ивантеевке и 750 кВ «Белый Раст» в городском округе Дмитровский.

В рамках ремонта производится ревизия активной части компрессора, замена комплектующих – поршней, коленчатых валов, фильтров, разгрузочных устройств, замена масла, очистка водомаслоотделителей, накопительных емкостей, ремонт реле и клапанов.

Компрессоры высокого давления относятся к основному подстанционному оборудованию. Они обеспечивают работу воздушных выключателей.