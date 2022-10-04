Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин принял участие в «открытом диалоге», который состоялся в Совете Федерации. Его провела председатель СФ Валентина Матвиенко.

Глава Минстроя России в рамках своего выступления перед сенаторским корпусом обозначил несколько важных тем для обсуждения, в том числе подготовку к осенне-зимнему периоду на территории всей Российской Федерации, включая новые регионы - ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также расселение аварийного жилья, импортозамещение, создание необходимых условий для строительства, формирование комфортной среды и сокращение инвестиционно-строительного цикла.

Одним из ключевых вызовов для отрасли стало импортозамещение. Минстроем России совместно с Минпромторгом России была создана рабочая группа и отработаны процессы замены импортного оборудования на аналоги. Вместе с отраслевым сообществом сформирован каталог импортозамещения строительных ресурсов. Зависимость от импорта строительных ресурсов на сегодняшний день составляет не более 80%. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил в своем докладе:

«Благодаря принятым мерам мы уверенно движемся к показателям национальной цели – улучшение жилищных условий 5 млн семей, строительство 120 млн м2 жилья ежегодно, улучшение качества городской среды в 1,5 раза, и в первую очередь, за счет беспрецедентной поддержки, которую сегодня оказывает строительной отрасли Президент нашей страны».

Продолжается работа по компенсации роста цен на строительные ресурсы. На эти цели в 2022 году предусмотрено 154,8 млрд рублей. До подрядных организаций доведено 19,8 млрд рублей, из них – 15,2 млрд рублей по федеральным объектам и 4,6 млрд рублей – по региональным объектам.

По данным Росстата, ввод жилья на 1 сентября составляет 69,7 млн кв. метров, что превышает показатели прошлого года за аналогичный период на 33%. Свои жилищные условия улучшили 2,4 млн семей или 5,5 млн человек. С начала года переселено 122,4 тыс. человек из 2 млн кв. метров. Благоустроено 5 886 территорий, на сегодняшний день работы ведутся на 3 329 объектах. Министр отметил, что по итогам 8 месяцев текущего года доля ИЖС в общем объеме ввода достигла 61,8%. С 1 июня текущего года условия льготной ипотеки распространили на строительство дома «хоз. способом», с выделением на эти цели 1 млрд рублей. В связи с этим продолжается работа над созданием постоянно действующей программы кредитования строительства ИЖС.

Для сохранения набранных темпов и создания заделов на будущий период продолжается работа по развитию отрасли на ближайшие 8 лет. В ближайшее время планируется внесение проекта Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Правительство на рассмотрение. Работу по ее утверждению планируется завершить до 15 ноября.

Вместе с тем, одним из перспективных направлений является нежилое, инфраструктурное строительство. Этому вопросу, по словам Главы Минстроя России, необходимо уделять особое внимание, потому что это дополнительные налоги и рабочие места. В этом году за 7 месяцев введено 12,4 млн кв. метров нежилых зданий из общего объема 86,9 млн кв. метров.

Также в своем докладе Ирек Файзуллин рассказал о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду на территории Российской Федерации. В настоящее время отопительный сезон частично начат в 45 субъектах. На выполнение мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к этому периоду за счет средств консолидированных бюджетов субъектов и организаций ЖКХ выделено 270 млрд рублей, что на 37 % больше, чем в прошлом году.

Сегодня одна из приоритетных задач - восстановление мирной жизни на новых территориях. По поручению Президента помощь оказывается со стороны всех участвующих российских регионов, органов власти, министерств и ведомств. На работах по восстановлению занято более 34 тыс. человек и 4,8 тыс. единиц техники. При координации Минстроя России восстановлено 2 188 новых объектов. Успешно проведена подготовка к 1-му сентября. На территориях отремонтировано более 230 школ.

Ведется плановая подготовка к отопительному периоду. Всего необходимо подготовить к зиме 43 889 объектов. Это многоквартирные дома, объекты соцкультбыта, сети, котельные и другие. Сегодня при координации Минстроя России уже подготовлено 42 276 объектов, что составляет 96%. Полностью территории к прохождению ОЗП будут подготовлены в октябре.

В ходе "открытого диалога" Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин ответил на вопросы сенаторов, касающиеся реализации программы комплексного развития территорий в регионах, капитального многоквартирных домов, перехода на долгосрочное планирование.