RusCable Insider #284 - FrostLine. Новый бренд FLEXICORE
5 октября 2022, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯКУТСКЭНЕРГО, РУСГИДРО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Якутскэнерго
Специалисты Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) в рамках технического обслуживания провели верховой осмотр линий электропередачи при помощи квадрокоптера. Данный вид осмотра позволяет сократить трудозатраты и выполнить визуальное обследование большого объёма сетей за короткий промежуток времени.
При помощи дрона на территории Чурапчинского и Усть-Майского улусов осмотрено 11 магистральных линий электропередачи напряжением 35 и 110 кВ и порядка 300 опор.
«Осмотры, которые персонал проводит с земли, не всегда позволяют в полной мере оценить состояние всех элементов воздушных линий электропередачи, поэтому мы дополняем их верховыми. К тому же при помощи беспилотного летательного аппарата у нас есть возможность за максимально короткое время охватить большую протяженность линий и оценить состояние объектов, к которым порой затруднительно подойти вплотную из-за труднодоступности местности», - отметил главный инженер ЦЭС Михаил Варейкис.
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter