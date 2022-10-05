Специалисты энергопредприятия во исполнение своих договорных обязательств перед заявителями выполняют сетевое строительство на северо-западе Крыма.

Одним из приоритетов в деятельности ГУП РК «Крымэнерго» является ускорение темпов реализации технологических присоединений. Так, в Раздольненском районе Крыма количество выполненных подключений за январь-сентябрь выросло на 76% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Работы велись по отдельным и по групповым заявкам.

К примеру, в июле-августе был проведен комплекс работ для электрификации ряда участков в поселке Портовое. Энергетики установили 3 трансформаторные подстанции, смонтировали воздушные линии электропередачи 0,4 кВ и 10 кВ. А в поселке городского типа Раздольное специалисты предприятия электрифицировали ряд хозяйств садоводческого некоммерческого товарищества «Чайка», обеспечив дома электроэнергией до наступления холодов.