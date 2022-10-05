Комплекс по хранению и переработке рыбы построят в Подмосковье

Комплекс по хранению и переработке рыбной продукции построят в деревне Кудиново Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Комплекс площадью 6,3 тысяч квадратных метров будет состоять из завода по производству и двух морозильных складов под хранение рыбной продукции, добытой на Дальнем Востоке. Застройщиком выступит ООО "РРК ЛОГИСТИК", а объем инвестиций составит 600 миллионов рублей. Возведение комплекса планируется в три этапа.

"Реализация первого этапа запланирована на середину 2023 года. Проект позволит создать 60 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Фото : министерство жилищной политики Московской области

