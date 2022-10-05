Крупный дата-центр построят в Чертанове Южном

Один из крупнейших городских центров обработки данных появится в районе Чертаново Южное на территории бывшей промзоны «Красный Строитель». Объект возведут по адресу: улица Дорожная, дом 9, строение 1 (ЮАО).

«Мосгосстройнадзор выдал застройщику разрешение на строительство семиэтажного объекта общей площадью около 20 800 квадратных метров. Здесь разместится высокотехнологичный комплекс с серверным и иным оборудованием, необходимым для обработки, хранения и передачи данных», - рассказал председатель Комитета Игорь Войстратенко.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, весной 2021 года строительство было одобрено на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (ГЗК), возглавляемой Сергеем Собяниным. Заявителю был выделен участок площадью 1,07 гектар.

Здание будет разделено на технический и административный блок, в котором расположатся кабинеты сотрудников и переговорные. Для бесперебойной работы оборудования предусмотрено создание автономной системы энергообеспечения.

«Строительство центра обработки данных позволит создать новые рабочие места для жителей района. Общая предполагаемая численность сотрудников должна составить 141 человек. Здание будет расположено в удобном месте с точки зрения транспортной доступности – в непосредственной близости от железнодорожной станции Покровское», – добавила Анастасия Пятова.

Игорь Войстратенко отметил, что новый дата-центр должен значительно увеличит производственные мощности поставщиков цифровых услуг в Южном округе столицы.

«По поручению Мэра Москвы Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительно-монтажных работ на производственных объектах, поэтому на каждом этапе строительства будут проходить проверки соответствия работ и материалов проектной документации. В том числе это касается всех коммуникационных сетей, систем охранной и противопожарной безопасности», - заключил Игорь Войстратенко.

Фото: pexels.com