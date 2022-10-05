Ленинградская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Ленобласть) за январь-сентябрь 2022 года выработала 22,79 млрд кВтч электроэнергии, что составляет 104,3 % от соответствующего показателя за аналогичный период 2021 года (21,85 млрд кВтч).

«В настоящее время Ленинградская АЭС работает всеми четырьмя энергоблоками на мощности 4430 мегаватт, - отметил директор атомной станции Владимир Перегуда. - Замечаний к оборудованию, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Идем по верхнему уровню выполнения годового плана - ЛАЭС в этом году может установить рекорд выработки свыше 31,6 млрд кВтч. Такой объем выработки позволяет сэкономить выбросы СО2-эквивалента в объеме более 15,8 млн тонн (если бы аналогичный объем электроэнергии вырабатывался угольной генерацией)».

За 9 месяцев 2022 г. Ленинградская АЭС отпустила в энергосистему 20,945 млрд кВтч, что составляет 104,56 % к уровню 9 месяцев 2021 года.

Всего с начала эксплуатации по состоянию на 1 октября 2022 г. Ленинградская АЭС выработала более 1,137 трлн кВтч электроэнергии. Это крупнейший показатель за всю историю отечественной атомной энергетики.

В настоящее время на Ленинградской АЭС работают 4 энергоблока, которые несут нагрузку согласно диспетчерскому графику в 4430 МВт. Энергоблоки № 1 и 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации.

Радиационный фон в районе расположения Ленинградской АЭС находится в пределах естественных природных значений.

За радиационной обстановкой онлайн можно следить на сайте www.russianatom.ru.

Фото: rosenergoatom.ru