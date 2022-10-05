Власти Липецкой области подписали соглашение с компанией «Мовиста Регионы» о модернизации электротранспорта Липецка. По пилотному проекту комплексного развития наземного электротранспорта на обновление трамвайной сети планируется направить 14,5 млрд руб., сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

«Липецкий электротранспорт модернизируют. <…> Сначала проектные работы, потом модернизация трамвайной системы города. Начнут с реконструкции депо. На все это направят 14,5 млрд руб. – вложения концессионера, средства Фонда национального благосостояния и ВЭБ.РФ, субсидии из федерального и областного бюджетов», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства Липецкой области, концессионное соглашение подписали в среду губернатор региона Игорь Артамонов, мэр Липецка Евгения Уваркина и гендиректор компании «Мовиста Регионы» Александр Советников. «Липецк участвует в пилотном федеральном проекте комплексного развития городского наземного электротранспорта. Концессия заключается на 20 лет. Инвестору предстоит отремонтировать 40,8 км путей и построить новую ветку протяженностью 5,2 км, реконструировать депо и закупить 46 новых вагонов», – говорится в сообщении.



Как уточняется в сообщении, специалисты компании «Мовиста Регионы» ранее модернизировали транспортную систему Тверской области и запустили первую в России межмуниципальную трамвайную линию между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.

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