Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» завод «Микрон» и АО «Электротехнические заводы «Энергомера» подписали соглашение о сотрудничестве на форуме «Микроэлектроника-2022». Компании договорились о совместной разработке и производстве устройств промышленного интернета вещей для ЖКХ и городской электросетевой инфраструктуры. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Москвы Владислав Овчинский.

«Более половины всей продукции, выпускаемой в особой экономической зоне «Технополис Москва», производится в сфере микроэлектроники. В настоящий момент свыше 30 предприятий микроэлектроники, робототехники, оптики и промышленной автоматизации имеют статус резидента ОЭЗ Москвы, что дает им значительные льготы. Кооперация ведущих российских производителей микроэлектроники и электротехники будет способствовать дальнейшему развитию отрасли и усилению импортозамещения», – отметил Владислав Овчинский.

В рамках соглашения один из крупнейших производителей микроэлектроники в России компания «Микрон» и один из крупнейших производителей интеллектуальных приборов учета электроэнергии АО «Электротехнические заводы «Энергомера» договорились о разработке и запуске серийного производства устройств, систем и блоков на базе микроэлектронных компонентов «Микрона».

«В партнерстве с ГК «Микрон» мы намерены создать востребованную на отечественном и международном рынках линейку устройств для современной электросетевой инфраструктуры и развития промышленности. У наших компаний имеется колоссальный опыт инновационной деятельности, синергия которого, безусловно, воплотится в эффективном и успешном продукте. На первом этапе предполагается разработка интеллектуальных решений энергосбережения, предназначенных для автоматизации мониторинга потребляемых ресурсов в жилых домах, промышленных объектах и сооружениях», – отметила президент АО «Энергомера» Виктория Курсикова.

Решения, которые планируется разработать, будут направлены на улучшение качества жизни и создания комфортной среды граждан.

«В современном мире энергетика – одна из базовых технологических сфер. Логично и правильно, что она должна строиться на собственных контролируемых и не управляемых извне решениях. Только продукция отечественного производства гарантирует защищенность критической инфраструктуры и ее стабильное развитие. Мы выстраиваем цепочки производства, наращиваем мощности и открыты партнерским проектам по развитию технологической базы во всех инфраструктурных отраслях», – отметила генеральный директор АО «Микрон» Гульнара Хасьянова.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 гектара. Общая площадь производственных корпусов составляет 550 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций компаний, локализовавших производство на территории ОЭЗ столицы, превышает 80 миллиардов рублей. ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.