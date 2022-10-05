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Потребление электроэнергии в ЕЭС России в сентябре 2022 года увеличилось на 0,4% по сравнению с сентябрем 2021 года

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в сентябре 2022 года увеличилось на 0,4% по сравнению с сентябрем 2021 года

5 октября 2022, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в сентябре 2022 года составило 84,0 млрд кВт•ч, что на 0,4% больше объема потребления за сентябрь 2021 года. Потребление электроэнергии в сентябре 2022 года в целом по России составило 85,2 млрд кВт•ч, что так же на 0,4% больше аналогичного показателя 2021 года.

В сентябре 2022 года электростанции ЕЭС России выработали 84,6 млрд кВт•ч, что на 1,5% меньше, чем в сентябре 2021 года. Выработка электроэнергии в России в целом в сентябре 2022 года составила 85,9 млрд кВт•ч, что так же на 1,5% меньше выработки в сентябре прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в сентябре 2022 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 45,5 млрд кВт•ч, что на 2,4% больше, чем в сентябре 2021 года. Выработка ГЭС за девятый месяц 2022 года составила 14,5 млрд кВт•ч (на 17,1% меньше уровня 2021 года), выработка АЭС – 18,4 млрд кВт•ч (на 1,4% больше уровня 2021 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,6 млрд кВт•ч (на 4,0% больше уровня 2021 года).

Максимум потребления мощности ЕЭС России в сентябре 2022 года зафиксирован 28 сентября в 14:00 по московскому времени. Его значение составило 130 171 МВт, что выше максимума потребления мощности в сентябре 2021 года на 1 134 МВт (0,9%).

Среднемесячная температура воздуха в сентябре текущего года составила 10,7 °C что на 1,0 °C больше аналогичного показателя 2021 года.

Данные за сентябрь 2022 года

ОЭС

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно сентября 2021 года,%

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно сентября 2021 года,%

Востока

3,4

4,7

3,0

6,0

Сибири

16,6

0,1

17,2

3,1

Урала

20,2

-3,9

20,2

-0,7

Средней Волги

8,2

7,0

8,4

-2,2

Центра

18,8

-7,8

19,8

-0,7

Северо-Запада

9,0

-1,4

7,4

-2,1

Юга

8,4

6,5

8,0

3,9

На динамику потребления в сентябре повлияли:

  • в ОЭС Востока – увеличение потребления предприятиями по добыче угля, золота и алмазов, транспортировки нефти, железнодорожного транспорта, судостроения и судоремонта;
  • в ОЭС Сибири – увеличение потребления Тайшетским алюминиевым заводом, железнодорожным транспортом, предприятиями добычи и транспортировки нефти и газа, центрами обработки данных;
  • в ОЭС Урала – снижение потребления предприятиями химической промышленности, транспортировки газа и железнодорожного транспорта;
  • в ОЭС Средней Волги – снижение потребления предприятиями по транспортировки газа и металлургии;
  • в ОЭС Центра – снижение потребления на собственные нужды электростанций, предприятиями по добыче железной руды, металлургии и химической промышленности;
  • в ОЭС Северо-Запада – снижение обусловлено, в основном, сокращением величины потерь в сети из-за прекращения поставок электрической энергии в энергосистему Финляндии, а также снижением потребления электроэнергии на собственные нужды электростанциями в энергосистеме г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
  • в ОЭС Юга – увеличение потребления населения, коммунально-бытового сектора и прочих потребителей, в том числе, за счет температурного фактора. Среднемесячная температура воздуха по ОЭС в сентябре 2022 года была выше на 2,1 °C по сравнению с сентябрем прошлого года.

Потребление электроэнергии за девять месяцев 2022 года в целом по России составило 819,2 млрд кВт•ч, что на 1,8% больше, чем за такой же период 2021 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 806,8 млрд кВт•ч, что так же на 1,8% больше, чем в январе – сентябре 2021 года.

С начала 2022 года выработка электроэнергии в России в целом составила 831,1 млрд кВт•ч, что на 1,1 % больше объема выработки в январе – сентябре 2021 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за девять месяцев 2022 года составила 818,7 млрд кВт•ч, что так же на 1,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение девяти месяцев 2022 года несли ТЭС, выработка которых составила 448,9 млрд кВт•ч, что на 2,9% больше, чем в январе – сентябре 2021 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 148,7 млрд кВт•ч (на 6,7% меньше, чем за девять месяцев 2021 года), выработка АЭС – 164,1 млрд кВт•ч (на 1,9% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 50,9 млрд кВт•ч (на 3,3% больше показателя января – сентября 2021 года).

Данные за девять месяцев 2022 года

ОЭС

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно января – сентября 2021 года,%

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно января – сентября 2021 года,%

Востока

35,4

6,7

31,8

4,1

Сибири

159,1

0,8

163,6

3,3

Урала

191,3

0,9

190,4

1,8

Средней Волги

83,8

1,8

81,1

-0,4

Центра

180,1

-1,2

187,3

1,0

Северо-Запада

83,0

-0,4

70,8

0,4

Юга

85,9

5,9

81,9

3,1

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.

Источник: АО "СО ЕЭС"

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