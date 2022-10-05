По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в сентябре 2022 года составило 84,0 млрд кВт•ч, что на 0,4% больше объема потребления за сентябрь 2021 года. Потребление электроэнергии в сентябре 2022 года в целом по России составило 85,2 млрд кВт•ч, что так же на 0,4% больше аналогичного показателя 2021 года.

В сентябре 2022 года электростанции ЕЭС России выработали 84,6 млрд кВт•ч, что на 1,5% меньше, чем в сентябре 2021 года. Выработка электроэнергии в России в целом в сентябре 2022 года составила 85,9 млрд кВт•ч, что так же на 1,5% меньше выработки в сентябре прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в сентябре 2022 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 45,5 млрд кВт•ч, что на 2,4% больше, чем в сентябре 2021 года. Выработка ГЭС за девятый месяц 2022 года составила 14,5 млрд кВт•ч (на 17,1% меньше уровня 2021 года), выработка АЭС – 18,4 млрд кВт•ч (на 1,4% больше уровня 2021 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,6 млрд кВт•ч (на 4,0% больше уровня 2021 года).

Максимум потребления мощности ЕЭС России в сентябре 2022 года зафиксирован 28 сентября в 14:00 по московскому времени. Его значение составило 130 171 МВт, что выше максимума потребления мощности в сентябре 2021 года на 1 134 МВт (0,9%).

Среднемесячная температура воздуха в сентябре текущего года составила 10,7 °C что на 1,0 °C больше аналогичного показателя 2021 года.

Данные за сентябрь 2022 года

ОЭС Выработка, млрд кВт•ч Относительно сентября 2021 года,% Потребление, млрд кВт•ч Относительно сентября 2021 года,% Востока 3,4 4,7 3,0 6,0 Сибири 16,6 0,1 17,2 3,1 Урала 20,2 -3,9 20,2 -0,7 Средней Волги 8,2 7,0 8,4 -2,2 Центра 18,8 -7,8 19,8 -0,7 Северо-Запада 9,0 -1,4 7,4 -2,1 Юга 8,4 6,5 8,0 3,9

На динамику потребления в сентябре повлияли:

в ОЭС Востока – увеличение потребления предприятиями по добыче угля, золота и алмазов, транспортировки нефти, железнодорожного транспорта, судостроения и судоремонта;

в ОЭС Сибири – увеличение потребления Тайшетским алюминиевым заводом, железнодорожным транспортом, предприятиями добычи и транспортировки нефти и газа, центрами обработки данных;

в ОЭС Урала – снижение потребления предприятиями химической промышленности, транспортировки газа и железнодорожного транспорта;

в ОЭС Средней Волги – снижение потребления предприятиями по транспортировки газа и металлургии;

в ОЭС Центра – снижение потребления на собственные нужды электростанций, предприятиями по добыче железной руды, металлургии и химической промышленности;

в ОЭС Северо-Запада – снижение обусловлено, в основном, сокращением величины потерь в сети из-за прекращения поставок электрической энергии в энергосистему Финляндии, а также снижением потребления электроэнергии на собственные нужды электростанциями в энергосистеме г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

в ОЭС Юга – увеличение потребления населения, коммунально-бытового сектора и прочих потребителей, в том числе, за счет температурного фактора. Среднемесячная температура воздуха по ОЭС в сентябре 2022 года была выше на 2,1 °C по сравнению с сентябрем прошлого года.

Потребление электроэнергии за девять месяцев 2022 года в целом по России составило 819,2 млрд кВт•ч, что на 1,8% больше, чем за такой же период 2021 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 806,8 млрд кВт•ч, что так же на 1,8% больше, чем в январе – сентябре 2021 года.

С начала 2022 года выработка электроэнергии в России в целом составила 831,1 млрд кВт•ч, что на 1,1 % больше объема выработки в январе – сентябре 2021 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за девять месяцев 2022 года составила 818,7 млрд кВт•ч, что так же на 1,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение девяти месяцев 2022 года несли ТЭС, выработка которых составила 448,9 млрд кВт•ч, что на 2,9% больше, чем в январе – сентябре 2021 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 148,7 млрд кВт•ч (на 6,7% меньше, чем за девять месяцев 2021 года), выработка АЭС – 164,1 млрд кВт•ч (на 1,9% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 50,9 млрд кВт•ч (на 3,3% больше показателя января – сентября 2021 года).

Данные за девять месяцев 2022 года

ОЭС Выработка, млрд кВт•ч Относительно января – сентября 2021 года,% Потребление, млрд кВт•ч Относительно января – сентября 2021 года,% Востока 35,4 6,7 31,8 4,1 Сибири 159,1 0,8 163,6 3,3 Урала 191,3 0,9 190,4 1,8 Средней Волги 83,8 1,8 81,1 -0,4 Центра 180,1 -1,2 187,3 1,0 Северо-Запада 83,0 -0,4 70,8 0,4 Юга 85,9 5,9 81,9 3,1

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.