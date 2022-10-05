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5 октября 2022, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в сентябре 2022 года составило 84,0 млрд кВт•ч, что на 0,4% больше объема потребления за сентябрь 2021 года. Потребление электроэнергии в сентябре 2022 года в целом по России составило 85,2 млрд кВт•ч, что так же на 0,4% больше аналогичного показателя 2021 года.
В сентябре 2022 года электростанции ЕЭС России выработали 84,6 млрд кВт•ч, что на 1,5% меньше, чем в сентябре 2021 года. Выработка электроэнергии в России в целом в сентябре 2022 года составила 85,9 млрд кВт•ч, что так же на 1,5% меньше выработки в сентябре прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в сентябре 2022 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 45,5 млрд кВт•ч, что на 2,4% больше, чем в сентябре 2021 года. Выработка ГЭС за девятый месяц 2022 года составила 14,5 млрд кВт•ч (на 17,1% меньше уровня 2021 года), выработка АЭС – 18,4 млрд кВт•ч (на 1,4% больше уровня 2021 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,6 млрд кВт•ч (на 4,0% больше уровня 2021 года).
Максимум потребления мощности ЕЭС России в сентябре 2022 года зафиксирован 28 сентября в 14:00 по московскому времени. Его значение составило 130 171 МВт, что выше максимума потребления мощности в сентябре 2021 года на 1 134 МВт (0,9%).
Среднемесячная температура воздуха в сентябре текущего года составила 10,7 °C что на 1,0 °C больше аналогичного показателя 2021 года.
Данные за сентябрь 2022 года
|
ОЭС
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно сентября 2021 года,%
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно сентября 2021 года,%
|
Востока
|
3,4
|
4,7
|
3,0
|
6,0
|
Сибири
|
16,6
|
0,1
|
17,2
|
3,1
|
Урала
|
20,2
|
-3,9
|
20,2
|
-0,7
|
Средней Волги
|
8,2
|
7,0
|
8,4
|
-2,2
|
Центра
|
18,8
|
-7,8
|
19,8
|
-0,7
|
Северо-Запада
|
9,0
|
-1,4
|
7,4
|
-2,1
|
Юга
|
8,4
|
6,5
|
8,0
|
3,9
На динамику потребления в сентябре повлияли:
Потребление электроэнергии за девять месяцев 2022 года в целом по России составило 819,2 млрд кВт•ч, что на 1,8% больше, чем за такой же период 2021 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 806,8 млрд кВт•ч, что так же на 1,8% больше, чем в январе – сентябре 2021 года.
С начала 2022 года выработка электроэнергии в России в целом составила 831,1 млрд кВт•ч, что на 1,1 % больше объема выработки в январе – сентябре 2021 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за девять месяцев 2022 года составила 818,7 млрд кВт•ч, что так же на 1,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение девяти месяцев 2022 года несли ТЭС, выработка которых составила 448,9 млрд кВт•ч, что на 2,9% больше, чем в январе – сентябре 2021 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 148,7 млрд кВт•ч (на 6,7% меньше, чем за девять месяцев 2021 года), выработка АЭС – 164,1 млрд кВт•ч (на 1,9% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 50,9 млрд кВт•ч (на 3,3% больше показателя января – сентября 2021 года).
Данные за девять месяцев 2022 года
|
ОЭС
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно января – сентября 2021 года,%
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно января – сентября 2021 года,%
|
Востока
|
35,4
|
6,7
|
31,8
|
4,1
|
Сибири
|
159,1
|
0,8
|
163,6
|
3,3
|
Урала
|
191,3
|
0,9
|
190,4
|
1,8
|
Средней Волги
|
83,8
|
1,8
|
81,1
|
-0,4
|
Центра
|
180,1
|
-1,2
|
187,3
|
1,0
|
Северо-Запада
|
83,0
|
-0,4
|
70,8
|
0,4
|
Юга
|
85,9
|
5,9
|
81,9
|
3,1
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.
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