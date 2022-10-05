С 13 по 14 сентября в Санкт-Петербурге состоялось 80-е Общее собрание Ассоциации "Электрокабель". Партнером мероприятия выступил СБЕР.

Повестка семинара охватила два полноценных дня. Подробный репортаж читайте в материале RusCable.Ru.

Первый день собрания начался с минуты молчания в память о Геннадии Ивановиче Мещанов, почетном президенте Ассоциации “Электрокабель”.

Затем, участников собрания приветствовал Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Викторович Шпак.

С докладом о государственной поддержке промышленных предприятий выступила И. А. Булавина из департамента машиностроения для ТЭК, МИНПРОМТОРГ РФ.

Далее, М. В. Третьяков, Президент АЭК, представил итоги работы кабельной промышленности России и стран СНГ в 1-м полугодии 2022 года, а также прогнозы на 2022-2023 год. По его словам, падение кабельного рынка на 4% в 2022 году связано с дефицитом сырья.

“Мы считаем, что общее падение рынка кабельной продукции в 2022 году составит от 1 до 3% по сравнению с 2021 году, но в разных сегментах рынка, эти показатели могут существенно варьироваться” - добавил Третьяков.

По данным Ассоциации “Белкабель”, которую представлял генеральный директор Ассоциации Жилинский Ю. Л., за первые два квартала 2022 года объем выпуска кабельной продукции составил 87% относительно показателей 2021 года. Однако, падение показателей выпущенной продукции по отдельным предприятиям, входящим в ассоциацию, более существенное.

В рамках доклада о нынешних кризисных условиях и смене технологических волн С. Б. Переслегин, директор Центра управления знаниями МПО "Международный научно-исследовательский институт проблем управления", рассказал о цикличности развития общества с использованием системы "Циклов Кондратьева”.

Свой доклад о ситуации на биржевом рынке представили представители генерального партнера мероприятия – ПАО СБЕРБАНК Спицын П.С. и Шейбе М.Д. Аналитики описали хронологию событий на рынке меди и продемонстрировали инструменты хеджирования ценовых рисков.

Заместитель генерального директора ОАО “ВНИИКП” Евгений Борисович Васильев выступил с докладом о снижении зависимости кабельной промышленности РФ от импорта полимерных материалов, в котором упомянул о необходимости развития собственной химии и производства.

О программах разработки и импортозамещения компаундов, а также об освоении некоторых типов полимеров рассказали Рулев Ю.А. (СИБУР) и Бузлаев А. В. ( АО “Лидер-компаунд”).

В последнее время в кабельной отрасли прослеживается существенная нехватка медной катанки. Кобенко А.В., член совета директоров ООО “АКРОН-Холдинг”, в своем докладе объяснил причины дефицита и подробно рассказал о механизме экономики сбора и переработке лома металлов.

С докладом “Информационная политика Ассоциации “Электрокабель” выступил директор ООО “РусКабель” Александр Игоревич Гусев. В своем выступлении он предложил представить Ассоциацию, как IT-компанию и провайдера услуг для предприятий, что должно увеличить охваты публикаций АЭК и снизить издержки.

Второй день семинара начался с приема новых членов, в число которых вошли ОКП “ЭЛКА-Кабель”, ПО “СмоленскЭлектроКабель” и ООО “КАПЛЕКС”.

Затем, об результатах внешнеэкономической деятельности в области кабельной продукции в первом полугодии 2022 года рассказала Сахарова Н.В., генеральный директор Ассоциации “Электрокабель”.

Руководитель практики ФБК Legal Капустина Е. С. выступила на собрании с докладом «Обращение в ФАС как способ борьбы с некачественной продукцией».

Далее Каукиайнен А.А., заместитель генерального директора АЭК рассказал о деятельности рабочей группы по импортозамещению кабельного оборудования, в частности о новых функциях и возможностях проекта МОККО.

Заключительными и не менее важными выступлениями были доклад Мирошниченко С.С. об импортозамещении в промышленности в сфере IT в нынешних реалиях и презентация Ахтареева Р.З. по применениям VR/AR для обучения сотрудников, по итогам которой было принято решение подробно изучить данный вопрос для создания единой образовательной программы для членов АЭК.

За 2 дня в мероприятии приняли участие более 140 человек, что еще раз подтвердило, что Общее собрание членов Ассоциации это рабочая площадка для общения профессионалов и ведущих игроков рынка.

Партнер мероприятия - СБЕР.