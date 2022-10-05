​Город одобрил строительство 19,57 млн кв. метров недвижимости различного назначения с января по сентябрь, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, основной интерес застройщики традиционно проявляют к жилым проектам. В тройке лидеров также отмечаются объекты промышленного и офисного назначения. Так, на долю жилья приходится свыше 8,8 млн кв. метров недвижимости.

«Помимо жилья девелоперы проявили интерес к строительству объектов промышленного назначения – инвесторам одобрено строительство 4,2 млн кв. метров данного сегмента рынка. Кроме этого, девелоперам разрешили возвести в Москве еще 3,7 млн кв. метров офисной недвижимости», – сказала Анастасия Пятова.

По ее словам, объекты торговли, несмотря на сложившуюся экономическую обстановку, также имеют запрос на реализацию. С начала одобрено строительство 1,8 млн кв. метров недвижимости.

На долю объектов иного функционального назначения – религиозного, гаражного и т.д. в общем приходится около 1 млн кв. метров одобренной к строительству площади.

«Одна из основных задач города – сохранять интерес девелоперов к реализации градостроительных проектов в столице. На сегодняшний день мы видим, что запрос на строительство есть и, во многом, это осуществляется благодаря градостроительной политике, которую проводит город под руководством мэра Москвы», – отметила председатель Москомстройинвеста.

С начала года проведено 33 заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы, которую возглавляет мэр столицы Сергей Собянин.

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