По итогам восьми месяцев 2022 года филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» исполнил 3 263 договора на технологическое присоединение к электрическим сетям. Предоставленная мощность составила 45,7 МВт.

В числе новых потребителей – социальные объекты региона. В частности, к электросетям подключены фельдшерско-акушерский пункт в Енотаевском районе, дом культуры и насосная станция в Красноярском районе, детский сад в селе Сасыколи Харабалинского района, парк в Ахтубинском районе и другие учреждения.

Всего на сегодняшний день в филиале действуют 5,7 тыс. договоров на подключение к сетям с общей запрашиваемой мощностью порядка 202 МВт.

Потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный портал-тп.рф. Здесь же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Кроме того, доступен еще один полезный интерактивный ресурс – сервис День потребителя. С его помощью можно записаться на прием к одному из ответственных руководителей «Россети Юг», чтобы обсудить любой вопрос по технологическому присоединению.