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5 октября 2022, 13:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
В районе поселка Соловецкий в Архангельской области построят комплекс по обращению с отходами производства и потребления, сообщает RosTender.info. Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага объявил тендер на работы по строительству. Прием заявок на участие открыт до 13 октября, начальная цена контракта – 1,5 млрд рублей.
Объект будет предназначен для приема, сортировки и накопления отходов производства для извлечения вторичных материальных ресурсов для повторного использования. Комплекс будет состоять из мусоросортировочного корпуса, площадки для накопления тюков, автомобильных весов, пожарной насосной станции, очистки поверхностного стока, а также регулирующего и пожарного резервуаров. Проектом предусмотрено административно-бытовое здание, контрольно-пропускной пункт и крытая стоянка техники.
Согласно технико-экономическим показателям, мощность по приему отходов составит 2300,48 тонн в год, по сортировке ТКО – 2000 тонн в год.
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