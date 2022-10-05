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В Архангельской области построят комплекс по обращению с отходами за 1,5 млрд рублей

В Архангельской области построят комплекс по обращению с отходами за 1,5 млрд рублей

5 октября 2022, 13:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В районе поселка Соловецкий в Архангельской области построят комплекс по обращению с отходами производства и потребления, сообщает RosTender.info. Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага объявил тендер на работы по строительству. Прием заявок на участие открыт до 13 октября, начальная цена контракта – 1,5 млрд рублей.

Объект будет предназначен для приема, сортировки и накопления отходов производства для извлечения вторичных материальных ресурсов для повторного использования. Комплекс будет состоять из мусоросортировочного корпуса, площадки для накопления тюков, автомобильных весов, пожарной насосной станции, очистки поверхностного стока, а также регулирующего и пожарного резервуаров. Проектом предусмотрено административно-бытовое здание, контрольно-пропускной пункт и крытая стоянка техники.

Согласно технико-экономическим показателям, мощность по приему отходов составит 2300,48 тонн в год, по сортировке ТКО – 2000 тонн в год.

Источник: Ростендер

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