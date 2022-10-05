Усовершенствовать одну из ключевых технологий производства наноразмерных пленок из соединений металлов смогли специалисты ТПУ. По словам авторов, разработка позволит быстрее и с большей точностью получать изделия, востребованные в электронике и оптике, в ядерной, космической и других сферах. Результаты исследования будут представлены на Международном конгрессе по радиационной физике и энергии EFRE-2022, сообщили в пресс-службе вуза.

Магнетронное распыление — один из самых популярных методов производства тонкопленочных изделий из металлов и их соединений, рассказали ученые. Он позволяет получать покрытия толщиной от 10 нанометров до единиц микронов за счет бомбардировки металлической мишени ионами плазмы.

При создании оксидов и ряда других соединений по этой технологии, по словам ученых, часто возникает проблема: атомы неметаллов создают на поверхности металлической мишени слой оксида или нитрида, снижающий эффективность процесса обработки.

Команда специалистов Томского политехнического университета разработала новый подход к технологии магнетронного распыления, по их словам, позволяющий увеличить качество получаемых покрытий, а также упростить и ускорить процесс обработки.

"Мы решили проблему формирования нежелательной кислородной пленки на поверхности металлический мишени путем добавления этапа обработки изделия высокочастотной индуктивно-связанной плазмой. Мы показали возможность высокоскоростного получения пленок оксида меди с требуемым элементным составом", — сообщил доцент Научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Дмитрий Сиделев.

По словам авторов, технология найдет широкое применение в современной оптике, электронике, медицине, в космической и ядерной отрасли, а также в ряде других областей. Скорость получения изделий по новому методу превосходит существующие аналоги в два-пять раз, подчеркнули специалисты.

"Мы изучили влияние высокочастотной индуктивно-связанной плазмы на различные режимы распыления с помощью оптической эмиссионной спектроскопии и анализа петель гистерезиса. Также мы предложили разные режимы обработки для получения покрытий с нужным фазовым и элементным составом", — отметил Сиделев.

Оксид меди, как объяснили ученые, послужил для исследования модельным материалом, но сама предложенная технология подходит также для работы с другими соединениями металлов.

Работы проводятся в рамках гранта Российского научного фонда № 22-29-01173. В дальнейшем научный коллектив намерен разработать на основе новой методики способы высокоскоростного осаждения пленок из сложных оксидов.

VIII Международный конгресс "Потоки энергии и радиационные эффекты" (EFRE-2022) проходит в Томске с 2 по 8 октября при поддержке программы Минобрнауки России "Приоритет 2030". Участие в нем принимают более 500 исследователей из 17 стран.

Фото: tpu.ru