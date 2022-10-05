Минэкономразвития совместно с Минтрансом в рамках отраслевых стратегических сессий под руководством премьер-министра Михаила Мишустина определили стратегические приоритеты развития транспортно-логистической инфраструктуры страны. Кроме того, подготовлен прогноз по объемам экспортно-импортных грузопотоков по основным товарным группам в разрезе стран-партнеров по направлениям организации поставок, а также выявлено, где на маршрутах необходимо расшить узкие места, построить или модернизировать инфраструктуру. Об этом заявил заместитель Министра экономического развития РФ Максим Колесников на круглом столе «Каспий. Евразийский логистический хаб» в рамках II Каспийского экономического форума.

«Основные приоритетные направления — это увеличение перевозок по Азово-Черноморскому направлению за счет развития железнодорожных подходов к портам и самой портовой инфраструктуры, в рамках коридора Север-Юг — за счет расширения пропускной способности автодорог и строительства автомобильных обходов Махачкалы и Дербента в Дагестане, развития Волго- Каспийского судоходного канала, пропускных способностей погранпереходов», — рассказал Колесников.

В рамках круглого стола обсудили вопросы организации сотрудничества стран Каспийского региона по перевозке грузов по международным транспортным коридорам, проходящим по их территориям, а также развитие транспортной инфраструктуры стран Каспийского региона.

Участниками мероприятия также стали статс-секретарь — заместитель Министра транспорта Дмитрий Зверев, представители из Ирана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и другие.