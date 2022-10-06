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Аналитика кабельного рынка доступна в подписке RusCable Плюс

Аналитика кабельного рынка доступна в подписке RusCable Плюс

6 октября 2022, 16:26
Рубрика: Новости портала
Метки: АНАЛИТИКА, RUSCABLE, ПЛЮС
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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На портале RusCable.Ru открыт новый раздел "Аналитика". Пункт меню уже доступен для всех пользователей портала RusCable.Ru. Новый раздел - это результат большой работы по анализу и систематизации данных, поступающий с кабельного рынка, информации из официальных реестров и данных, накопленных за 23 года существования портала.

Аналитика рынка - это крайне востребованный инструмент, который позволит ответить на актуальные вопросы всех участников кабельного рынка и стать надежным и достоверным поставщиком проверенной статистики и аналитики для взаимодействия с потребителями и государственными структурами.

Создавая дашборд аналитики мы сгруппировали данные, чтобы ответить на вопросы, которые беспокоят кабельщиков каждый день:

  • Как там спрос? Есть ли заявки?
  • Что происходит на рынке труда? Рабочих сокращают? Есть ли дефицит кадров?
  • Сколько вообще работников в кабельной отрасли?
  • Сколько зарабатывают другие заводы? Какая рентабельность продаж?
  • Как дела с дебиторкой?
  • Растет ли затаренность складов или все "сливают" остатки?
  • Насколько сейчас активны участники рынка? Каков уровень конкуренции?

Ежедневно десятки тысяч пользователей RusCable.Ru заходят на портал, чтобы получать оперативную информацию, читать новости, смотреть видео, скачивать документы, проверять котировки LME, покупать и продавать кабель, общаться на форуме, искать поставщиков и клиентов, размещать склады и заявки. 

Мы тщательно накапливаем, структурируем и размечаем данные, выстраиваем связи между компаниями, людьми, брендами, заявками, публикациями, чтобы предоставить максимально объективную картину кабельной отрасли.

В аналитике доступны следующие данные:

  • Рынок труда и его динамика. Численность сотрудников, число вакансий и резюме
  • Финансовые показатели (выручка и чистая прибыль)
  • Склады и запасы. Динамика складов и наличие основных средств
  • Охват рынка и информационная активность компаний
  • Торговая активность с ежедневным обновлением

Наглядное представление и структурирование данных

Информация представлена наглядно и разработана сводная таблица данных с сортировкой и сравнением. В отличие от любых других справочных систем, в аналитике RusCable.Ru представлена консолидированная отчетность на основе реальных связей предприятий, которые могут не иметь юридической аффилированности. Это важно для понимания настоящей структуры кабельного рынка. Кроме того, в списке компаний включены не только производители кабеля, но и так называемые "компании первого уровня" - это торговые дома кабельных заводов, которые могут выступать заказчиком или работать по схеме давальческого сырья, OEM-производители и прямые импортеры кабельной продукции. Таблица позволит Вам увидеть новые связи. Информация регулярно обновляется на основе данных RusCable.Ru и рыночной информации.

Это только часть обновления!

Аналитика рынка в Подписке - это только часть обновления портала! Еще больше данных теперь доступно в сервисе проверки контрагентов "Чеснок", изменена навигация по порталу, добавлены новые разделы и виджеты! Посмотреть все обновления можно в специальной презентации.

Скачать презентацию в PDF (6.33 МБ)

Теперь самое главное

Аналитика уже доступна на портале по подписке RusCable Плюс! Стоимость годовой подписки на полыный доступ ко всем материалам RusCable Плюс и Аналитике сейчас составляет всего 11998 рублей! Подписку легко оформить и легко оплатить. Эксперты отрасли уже выбирают Плюс! 

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