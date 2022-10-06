Аналитика кабельного рынка доступна в подписке RusCable Плюс

На портале RusCable.Ru открыт новый раздел "Аналитика". Пункт меню уже доступен для всех пользователей портала RusCable.Ru. Новый раздел - это результат большой работы по анализу и систематизации данных, поступающий с кабельного рынка, информации из официальных реестров и данных, накопленных за 23 года существования портала.

Аналитика рынка - это крайне востребованный инструмент, который позволит ответить на актуальные вопросы всех участников кабельного рынка и стать надежным и достоверным поставщиком проверенной статистики и аналитики для взаимодействия с потребителями и государственными структурами.

Создавая дашборд аналитики мы сгруппировали данные, чтобы ответить на вопросы, которые беспокоят кабельщиков каждый день:

Как там спрос? Есть ли заявки?

Что происходит на рынке труда? Рабочих сокращают? Есть ли дефицит кадров?

Сколько вообще работников в кабельной отрасли?

Сколько зарабатывают другие заводы? Какая рентабельность продаж?

Как дела с дебиторкой?

Растет ли затаренность складов или все "сливают" остатки?

Насколько сейчас активны участники рынка? Каков уровень конкуренции?

Ежедневно десятки тысяч пользователей RusCable.Ru заходят на портал, чтобы получать оперативную информацию, читать новости, смотреть видео, скачивать документы, проверять котировки LME, покупать и продавать кабель, общаться на форуме, искать поставщиков и клиентов, размещать склады и заявки.

Мы тщательно накапливаем, структурируем и размечаем данные, выстраиваем связи между компаниями, людьми, брендами, заявками, публикациями, чтобы предоставить максимально объективную картину кабельной отрасли.

В аналитике доступны следующие данные:

Рынок труда и его динамика. Численность сотрудников, число вакансий и резюме

Финансовые показатели (выручка и чистая прибыль)

Склады и запасы. Динамика складов и наличие основных средств

Охват рынка и информационная активность компаний

Торговая активность с ежедневным обновлением

Наглядное представление и структурирование данных

Информация представлена наглядно и разработана сводная таблица данных с сортировкой и сравнением. В отличие от любых других справочных систем, в аналитике RusCable.Ru представлена консолидированная отчетность на основе реальных связей предприятий, которые могут не иметь юридической аффилированности. Это важно для понимания настоящей структуры кабельного рынка. Кроме того, в списке компаний включены не только производители кабеля, но и так называемые "компании первого уровня" - это торговые дома кабельных заводов, которые могут выступать заказчиком или работать по схеме давальческого сырья, OEM-производители и прямые импортеры кабельной продукции. Таблица позволит Вам увидеть новые связи. Информация регулярно обновляется на основе данных RusCable.Ru и рыночной информации.

Это только часть обновления!

Аналитика рынка в Подписке - это только часть обновления портала! Еще больше данных теперь доступно в сервисе проверки контрагентов "Чеснок", изменена навигация по порталу, добавлены новые разделы и виджеты! Посмотреть все обновления можно в специальной презентации.

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Теперь самое главное

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