Аналитика кабельного рынка доступна в подписке RusCable Плюс

RusCable Insider #284 - FrostLine. Новый бренд FLEXICORE
6 октября 2022, 16:26
Рубрика: Новости портала
Метки: АНАЛИТИКА, RUSCABLE, ПЛЮС
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: RusCable.Ru
На портале RusCable.Ru открыт новый раздел "Аналитика". Пункт меню уже доступен для всех пользователей портала RusCable.Ru. Новый раздел - это результат большой работы по анализу и систематизации данных, поступающий с кабельного рынка, информации из официальных реестров и данных, накопленных за 23 года существования портала.
Аналитика рынка - это крайне востребованный инструмент, который позволит ответить на актуальные вопросы всех участников кабельного рынка и стать надежным и достоверным поставщиком проверенной статистики и аналитики для взаимодействия с потребителями и государственными структурами.
Ежедневно десятки тысяч пользователей RusCable.Ru заходят на портал, чтобы получать оперативную информацию, читать новости, смотреть видео, скачивать документы, проверять котировки LME, покупать и продавать кабель, общаться на форуме, искать поставщиков и клиентов, размещать склады и заявки.
Мы тщательно накапливаем, структурируем и размечаем данные, выстраиваем связи между компаниями, людьми, брендами, заявками, публикациями, чтобы предоставить максимально объективную картину кабельной отрасли.
Информация представлена наглядно и разработана сводная таблица данных с сортировкой и сравнением. В отличие от любых других справочных систем, в аналитике RusCable.Ru представлена консолидированная отчетность на основе реальных связей предприятий, которые могут не иметь юридической аффилированности. Это важно для понимания настоящей структуры кабельного рынка. Кроме того, в списке компаний включены не только производители кабеля, но и так называемые "компании первого уровня" - это торговые дома кабельных заводов, которые могут выступать заказчиком или работать по схеме давальческого сырья, OEM-производители и прямые импортеры кабельной продукции. Таблица позволит Вам увидеть новые связи. Информация регулярно обновляется на основе данных RusCable.Ru и рыночной информации.
Аналитика рынка в Подписке - это только часть обновления портала! Еще больше данных теперь доступно в сервисе проверки контрагентов "Чеснок", изменена навигация по порталу, добавлены новые разделы и виджеты! Посмотреть все обновления можно в специальной презентации.
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