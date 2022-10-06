Директор департамента закупочной деятельности АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (управляющей организации холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) Сергей Анищенко признан лучшим директором по закупкам в сфере оптимизации процессов. Премия присуждена по результатам рейтинга качества управления закупочной деятельностью, подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт РА» и аналитической компанией «Эксперт Бизнес-Решения».

Отраслевые эксперты высоко оценили реализованную в холдинге политику централизации закупочных процедур. Такой подход позволил сократить издержки, а также повысить прозрачность проводимых закупок. Кроме того, департамент закупочной деятельности АО «ОПК» вошел в топ-70 лучших закупочных подразделений среди российских компаний, чей годовой объем закупок в прошедшем календарном году составил не менее 500 млн рублей.

«В государственном секторе оптимизация закупок является важнейшим механизмом повышения экономической эффективности организации. Грамотное и гибкое управление закупками обеспечивает холдингу не только экономию средств, но также целый ряд стратегических преимуществ. Полученная высокая оценка выстроенной в компании организационной модели закупок – это результат работы всей нашей команды», – заявил директор департамента закупочной деятельности АО «ОПК» Сергей Анищенко.

В основе методологии рейтинга лежит факторная модель, включающая взвешенную оценку количественных и качественных показателей, которые отражают все ключевые аспекты функционирования закупочного подразделения: профессиональный опыт команды, уровень регламентации и автоматизации закупок, эффективность закупочной деятельности. По итогам анализа данных был определен перечень лучших закупочных подразделений и названы победители в десяти отдельных номинациях.