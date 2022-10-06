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6 октября 2022, 16:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
В Удмуртии администрация Шарканского района заказала создание дома для расселения аварийного жилищного фонда. Его возведут по улице Строителей в селе Шаркан, сообщает RosTender.info.
Организацию, которая займется выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации и строительством, определят по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 13 октября, начальная цена контракта – 55,1 млн рублей.
Площадь земельного участка, на котором появится объект, составит 4750 м2. Здание будет рассчитано на 19 однокомнатных квартир, а также на одну «двушку» и одну «трешку».
Строительство пройдет в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике на 2019 -2025 годы.
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