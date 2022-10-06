В Удмуртии администрация Шарканского района заказала создание дома для расселения аварийного жилищного фонда. Его возведут по улице Строителей в селе Шаркан, сообщает RosTender.info.

Организацию, которая займется выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации и строительством, определят по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 13 октября, начальная цена контракта – 55,1 млн рублей.

Площадь земельного участка, на котором появится объект, составит 4750 м2. Здание будет рассчитано на 19 однокомнатных квартир, а также на одну «двушку» и одну «трешку».

Строительство пройдет в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике на 2019 -2025 годы.