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Дом на 21 квартиру построят в Удмуртии для расселения аварийного жилищного фонда

Дом на 21 квартиру построят в Удмуртии для расселения аварийного жилищного фонда

6 октября 2022, 16:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Удмуртии администрация Шарканского района заказала создание дома для расселения аварийного жилищного фонда. Его возведут по улице Строителей в селе Шаркан, сообщает RosTender.info.

Организацию, которая займется выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации и строительством, определят по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 13 октября, начальная цена контракта – 55,1 млн рублей.

Площадь земельного участка, на котором появится объект, составит 4750 м2. Здание будет рассчитано на 19 однокомнатных квартир, а также на одну «двушку» и одну «трешку».

Строительство пройдет в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике на 2019 -2025 годы.

 

Источник: Ростендер

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