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Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России

Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России

6 октября 2022, 13:45
Рубрика: За рубежом
Метки: ЕВРОСОЮЗ, САНКЦИИ
Источник: ТАСС

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Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России из-за присоединения четырех субъектов к РФ. Об этом сообщил в четверг Совет ЕС. Санкции в сфере торговли затронут импорт на €7 млрд.

Что вошло в санкционный пакет:

  • Установление верхнего предела цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.
  • Запрет на импорт стальной продукции, которая либо производится в России, либо экспортируется из России.
  • Дополнительные ограничения на импорт древесной массы и бумаги, сигарет, пластмассы и косметики, а также на элементы, используемые в ювелирной промышленности, такие как камни и драгоценные металлы, которые в целом приносят России значительные доходы.
  • Продажа, передача поставок или экспорт дополнительных товаров, используемых в авиационной отрасли, также будут ограничены.
  • Запрет на готовую продукцию и полуфабрикаты из стали (с учетом переходного периода для некоторых полуфабрикатов), машины и оборудование, пластмассы, транспортные средства, текстиль, обувь, кожу, керамику, некоторые химические продукты и ювелирные изделия не из золота.
  • Запрет гражданам стран Евросоюза занимать должности в руководящих органах госпредприятий РФ.
  • Запрет всех операций с Российским морским регистром судоходства.
  • Запрет предоставлять России финансовые услуги, консультации в области информационных технологий и других бизнес-услуг.
  • Запрет россиянам иметь криптоактивы в странах сообщества.
  • ЕС также будет вводить санкции против лиц, которые будут способствовать обходу санкций против России.
  • Меры распространяются на Запорожскую и Херсонскую области.

Источник: ТАСС

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