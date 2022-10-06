Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России

Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России из-за присоединения четырех субъектов к РФ. Об этом сообщил в четверг Совет ЕС. Санкции в сфере торговли затронут импорт на €7 млрд.

Что вошло в санкционный пакет: