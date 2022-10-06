Объем подключений, реализованных специалистами ГУП РК «Крымэнерго» в Первомайском районе за прошедшие 9 месяцев, вырос на 69% по сравнению с прошлым годом.

В исполнении договоров технологического присоединения энергопредприятием за январь-сентябрь 2022 года прослеживается положительная динамика. Количество реализованных подключений постоянно растет. К примеру, в августе 2022 года в Первомайском районе было выполнено в 5 раз больше заявок, чем за аналогичный период 2021 года. Специалисты осуществляют сетевое строительство и подключают к электрическим сетям электроустановки физических и юридических лиц, среди которых немало социально значимых объектов.

Так, в пгт Первомайское работники ГУП РК «Крымэнерго» продолжают электрификацию центра медицины катастроф. К настоящему моменту установлено 24 опоры. Окончание работ запланировано на конец октября.

В с. Правда энергетики выполнили работы по сетевому строительству для обеспечения подключения к электрическим сетям детского сада «Солнышко» на ул. Школьной. К настоящему моменту специалисты смонтировали 123 опоры, построили трансформаторную подстанцию и проложили 6 км воздушных линий электропередачи 10 кВ.

Ранее работники сетевой компании электрифицировали 2 фельдшерско-акушерских пункта в с. Кормовом и с. Абрикосово, два дома культуры в с. Кормовом и в с. Октябрьском, храм в с. Привольном, спортивную площадку в с. Гвардейском. А к началу нового учебного года энергетики, чтобы увеличить мощность электроустановок Гвардейской средней школы, произвели замену силового трансформатора, построили линию 0,4 кВ, установили коммутационный аппарат и щит учёта. Реализованные меры позволят гарантировать устойчивую работу распределительных сетей и обеспечить заявителей надежным энергоснабжением.