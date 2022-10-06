29 сентября в Казани на территории МВЦ «Казань Экспо» состоялась XXVI электротехническая выставка «Город Света», организатором которой является компания «Русский Свет».

Прошедшая выставка объединила на своей площадке профессионалов, специалистов и активных участников из всех секторов электротехнической отрасли. «Город Света» представил более 40-ка ведущих производителей, которые показали гостям наиболее востребованные линейки продукции, а также последние новинки.

В рамках участия в форуме ООО «КЗ «ЦВЕТЛИТ» представил весь ассортиментом выпускаемой продукции, а также новинки – силовой кабель с жилами секторной формы.