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Кабельный завод Цветлит принял участие в выставке "Город света" в Казани

Кабельный завод Цветлит принял участие в выставке Город света в Казани

6 октября 2022, 12:30
Рубрика: Компании
Метки: ЦВЕТЛИТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ"

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29 сентября в Казани на территории МВЦ «Казань Экспо» состоялась XXVI электротехническая выставка «Город Света», организатором которой является компания «Русский Свет».

Прошедшая выставка объединила на своей площадке профессионалов, специалистов и активных участников из всех секторов электротехнической отрасли. «Город Света» представил более 40-ка ведущих производителей, которые показали гостям наиболее востребованные линейки продукции, а также последние новинки.

В рамках участия в форуме ООО «КЗ «ЦВЕТЛИТ» представил весь ассортиментом выпускаемой продукции, а также новинки – силовой кабель с жилами секторной формы.

 

Источник: ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ"

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