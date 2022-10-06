RusCable Insider #284 - FrostLine. Новый бренд FLEXICORE
6 октября 2022, 12:30
Рубрика: Компании
Метки: ЦВЕТЛИТ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ"
29 сентября в Казани на территории МВЦ «Казань Экспо» состоялась XXVI электротехническая выставка «Город Света», организатором которой является компания «Русский Свет».
Прошедшая выставка объединила на своей площадке профессионалов, специалистов и активных участников из всех секторов электротехнической отрасли. «Город Света» представил более 40-ка ведущих производителей, которые показали гостям наиболее востребованные линейки продукции, а также последние новинки.
В рамках участия в форуме ООО «КЗ «ЦВЕТЛИТ» представил весь ассортиментом выпускаемой продукции, а также новинки – силовой кабель с жилами секторной формы.
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