Экспертный совет особой экономической зоны «Лотос» одобрил проект ООО «Голден Индастрис Групп» по производству технического углерода – сверхчистой специализированной сажи из природного газа. Компания получила статус резидента ОЭЗ «Лотос».

Основным партнером проекта выступает китайская компания Tianjin Honghai International Technology Development Co. Ltd, имеющая большой опыт создания высокотехнологичных и экологичных производств на основе интеграции газовой и химической промышленности.

Стоимость проекта составляет более 2 млрд рублей. Он будет реализован в несколько этапов. На первом будет организовано производство технического углерода с проектной мощностью 10 тыс. тонн в год. Следующие этапы развития предприятия предусматривают дополнительные инвестиции с целью увеличения объемов производства сажи до 30 тыс. тонн в год и выпуска новой продукции – меламина и карбамида.

Потребителями продукции станут предприятия шинной отрасли, а также полимерной, кожевенной промышленности, стройиндустрии, производители товаров повседневного спроса, красок для печати и тонеров.