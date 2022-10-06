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Китайская компания вложит инвестиции в производство технического углерода в Астраханской области

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Экспертный совет особой экономической зоны «Лотос» одобрил проект ООО «Голден Индастрис Групп» по производству технического углерода – сверхчистой специализированной сажи из природного газа. Компания получила статус резидента ОЭЗ «Лотос».  

Основным партнером проекта выступает китайская компания Tianjin Honghai International Technology Development Co. Ltd, имеющая большой опыт создания высокотехнологичных и экологичных производств на основе интеграции газовой и химической промышленности.

Стоимость проекта составляет более 2 млрд рублей. Он будет реализован в несколько этапов. На первом будет организовано производство технического углерода с проектной мощностью 10 тыс. тонн в год. Следующие этапы развития предприятия предусматривают дополнительные инвестиции с целью увеличения объемов производства сажи до 30 тыс. тонн в год и выпуска новой продукции – меламина и карбамида.

Потребителями продукции станут предприятия шинной отрасли, а также полимерной, кожевенной промышленности, стройиндустрии, производители товаров повседневного спроса, красок для печати и тонеров.

«Появление подобных производств особенно важно сейчас, когда остро стоит вопрос разработки в России современных, экологически чистых технологий. Место размещения завода выбрано на площадке с обеспечением требуемой мощности поставки газа как основного сырья, имеются перспективы для  расширения предприятия. Дальнейшее создание в нашей ОЭЗ химико-промышленных цепочек станет мощным драйвером для развития отрасли», – считает генеральный директор АО «ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин.

Источник: Официальный сайт министерства внешних связей Астраханской области

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