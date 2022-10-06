Филиппинская инвестиционная компания Prime Infra планирует развернуть два проекта строительства ГАЭС суммарной мощностью 1,9 ГВт на Филиппинах.

Первая ГАЭС мощностью 500 МВт в турбинном режиме будет построена на плотине Wawa/Montalban в провинции Рисаль, в 16 км восточнее столицы Филиппин г. Манилы. Объем инвестиций для нее оценивается $ ≈1 млрд, начало строительства запланировано на 2023 г. Вторая ГАЭС мощностью 1 400 МВт в турбинном режиме планируется построить в провинции Лагуна, ее объем инвестиций оценивается в $ ≈1,11 млрд, начало строительства запланировано также на 2023 г.

Суммарная установленная мощность ГЭС на Филиппинах по состоянию на конец 2021 г. составляла 3 785 МВт, ГАЭС – 736 МВт. Согласно целям, поставленным правительством страны, планируется увеличить долю генерации на базе ВИЭ в балансе с текущих 29,1% до 35% к 2030 г. и до 50% к 2040 г.

Информационно-аналитический ресурс PV Magazine

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