С точки зрения технических решений и инноваций дорожная отрасль сделала большой прорыв за последние 10-15 лет. Об этом в рамках международной научно-практической конференции «Строительство качественных и безопасных дорог с применением цементобетона и минеральных вяжущих» сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«В России технология цементобетонных покрытий незаслуженно забыта. Поэтому в рамках плана работ госкомпании, в частности строящейся скоростной трассы М-12 «Казань – Екатеринбург», планируется построить 30 километров автодороги с цементобетонным покрытием для отработки технологии и ее внедрения», - сообщил Вячеслав Петушенко.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов отметил практичность строительства дорог с применением цементобетона и минеральных вяжущих.

«При строительстве дорог с покрытиями из цементобетона срок службы увеличивается в несколько раз и сокращаются затраты на капитальный ремонт. Сырья для производства цемента на сегодняшний день достаточно в каждом регионе, как и цементных заводов», - указал Анатолий Артамонов.

Он также добавил, что Совет Федерации будет поддерживать переход на строительство цементобетонных дорог и уход от строительства дорог с применением асфальтобетона.



Организатором II Международной научно-практической конференции «Строительство качественных и безопасных дорог с применением цементобетона и минеральных вяжущих» выступила НО «Ассоциация бетонных дорог», Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и СРО «Союздорстрой». Мероприятие прошло при поддержке Федерального дорожного агентства (Росавтодор) и Государственной компании «Автодор».

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