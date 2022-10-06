Специалисты «Россети Ленэнерго» провели комплекс работ по обеспечению беспрепятственной транспортировки крупногабаритного оборудования к месту строительства комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в Усть-Луге.

Энергетики перевели в кабельное исполнение три воздушных участка линий 10 кВ и пять воздушных участков линий 0,4 кВ. Еще на двух воздушных линиях 110 кВ специалисты применили временные технические решения, за счет чего увеличили габарит между проводами линий 110 кВ и проезжими частями автодорог с целью провоза грузов под ЛЭП.

До завершения всех этапов транспортировки потребители обеспечены электроснабжением по резервным схемам питания.

«Усть-Луга – это центр активного производственного строительства. В марте этого года мы обеспечили электроэнергией строительную площадку нового торгового терминала LUGAPORT, предоставив 4 МВт мощности. Но наша задача – не только выделить необходимую мощность для новых объектов, но и способствовать их транспортной доступности для развития территорий. Все работы по доставке крупногабаритного груза до места строительства завода проводились в слаженном взаимодействии с энергетиками», - отметил директор филиала «Россети Ленэнерго» - «Кингисеппские электрические сети» Сергей Виноградов.

Комплекс по переработке этансодержащего газа строится в районе крупнейшего морского порта на Балтике с удобным заходом крупнотоннажных судов. Масштабный проект имеет важное значение для развития газохимической отрасли в России.