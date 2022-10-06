Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха выполнила отгрузку четырех комплектов газотурбинных установок ГТУ-25П. Они предназначены для строительства первой очереди дожимной компрессорной станции на самом северном газоконденсатном месторождении ООО «Газпром добыча Надым». Установки будут работать в непосредственной близости от Карского моря, в экстремальных условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты.

Установки ГТУ-25П являются «сердцем» газоперекачивающих агрегатов, это самое востребованное газотурбинное оборудование в проектах по освоению газовых месторождений и транспортировке голубого топлива. ГТУ-25П может работать на природном и попутном газе, поэтому ее эксплуатация на газовых и нефтяных месторождениях экономически выгодна. Максимально возможная наработка ГТУ-25П, заявленная производителем, – 150 000 часов.

«Добыча газа в арктической зоне – приоритетная задача, в решении которой мы активно помогаем компаниям ТЭК. Сегодня мы провели поставку четырех агрегатов для первой очереди дожимной компрессорной станции на Харасавэйском газоконденсатном месторождении. Производство и поставка еще двух комплектов ГТУ-25П предусмотрены планом 2023 года. Помимо оборудования для перекачки газа ОДК поставляет также энергетические установки: в настоящий момент здесь эксплуатируются четыре газотурбинные электростанции «Урал-2500», которые суммарно наработали более 130 тысяч часов. Кстати, электростанции на базе этих агрегатов обеспечивают не только объекты добычи, но и поселок Харасавэй», – сообщил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Харасавэйское газоконденсатное месторождение находится на западном побережье полуострова Ямал, на 520 км севернее Салехарда. Для данной местности характерен морской климат, низкие температуры и сильные ветры. По размеру запасов газа (около 2 трлн куб. м) месторождение относится к категории уникальных.

«Важно, что надежность нашей техники подтверждена работой в любых климатических условиях. В целом в интересах «Газпром добыча Надым» мы планируем в 2022 году поставить 24 газотурбинных двигателя и газотурбинных установок различной мощности. Газпром был и остается нашим основным заказчиком и стратегическим партнером», – отметил генеральный директор ООО «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Фото: Антон Тушин / rostec.ru